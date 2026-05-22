Ve perde Filenin Sultanları sahnede: İlk maç bu akşam
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu akşam sahne alıyor. İlk maçta rakip Polonya.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da AeQuilibrim Cup turnuvasına katılacak.
İlk maç bu akşam Polonya ile oynanacak. 24 Mayıs'a kadar sürecek turnuva İtalya'nın Cenova şehrinde düzenlenecek.
Organizasyonda ev sahibi İtalya'nın yanı sıra Sırbistan ve Polonya takımları yer alacak. Tüm karşılaşmalar Cenova'da bulunan Pala Sport Salonu'nda oynanacak.
Turnuvanın maç programı şu şekilde:
22 Mayıs Cuma
TSİ 18.00 Türkiye-Polonya
23 Mayıs Cumartesi
TSİ 22.00 İtalya-Türkiye
24 Mayıs Pazar
TSİ 18.00 Türkiye-Sırbistan
MİLLİ TAKIMIN KAMP KADROSU
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın hazırlık turnuvası kamp kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Merve İzbilir