Ve perde Filenin Sultanları sahnede: İlk maç bu akşam

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da AeQuilibrim Cup turnuvasına katılacak.

İlk maç bu akşam Polonya ile oynanacak. 24 Mayıs'a kadar sürecek turnuva İtalya'nın Cenova şehrinde düzenlenecek.

Organizasyonda ev sahibi İtalya'nın yanı sıra Sırbistan ve Polonya takımları yer alacak. Tüm karşılaşmalar Cenova'da bulunan Pala Sport Salonu'nda oynanacak.

Turnuvanın maç programı şu şekilde:

22 Mayıs Cuma

TSİ 18.00 Türkiye-Polonya

23 Mayıs Cumartesi

TSİ 22.00 İtalya-Türkiye

24 Mayıs Pazar

TSİ 18.00 Türkiye-Sırbistan

MİLLİ TAKIMIN KAMP KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın hazırlık turnuvası kamp kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Merve İzbilir