Tam da Erokspor finali öncesi Çorum FK'ya TFF'den ağır fatura: Uğur Uçar da var

TFF 1. play off finalinde pazar günü Konya'da Esenler Erokspor'la karşılaşacak olan Çorum FK'ya TFF ceza yağdırdı. Ceza alanlar içinde teknik direktör Uğur Uçar da bulunuyor.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

ARCA ÇORUM FK’nın, 15.05.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-SİPAY BODRUM FK Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 320.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN DOĞU D2, D3, D4, D5, D6, VİP TRİBÜN VİP A, B, GÜNEY TRİBÜN GÜNEY C1, C2, C3, C4, KUZEY TRİBÜN KUZEY E3, E4 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK’nın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 31.500 .-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK’nın, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK’nın, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK idarecisi TUĞRUL TOPUZ’un, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-b maddesi uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK antrenörü UĞUR UÇAR’ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK yardımcı antrenörü HAKAN SÖYLER’in, akredite edilmediği yedek kulübesinde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK yardımcı antrenörü HAKAN SÖYLER ’in, belgelerin haksız kullanımı ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 47/1-c, 36/1-c, 10/2. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK görevlisi MUHAMMED BUĞRA SÖĞÜTÇÜ ’nün, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK görevlisi YİĞİT GÜL’ün, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.