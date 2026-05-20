Çorum FK'ya Erokspor finali öncesi kötü haber: TFF duyurdu

TFF 1. Lig'de play off finali pazar akşamı oynanacak. Çorum FK ile Esenler Erokspor'u karşı karşıya getirecek maçı kazanacak taraf Süper Lig'e çıkacak.

Maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Çorum FK'ya kötü haber geldi.

TFF, Çorum FK'nın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

UGUR UÇAR DA VAR

Yapılan açıklama şöyle:

ARCA ÇORUM FK Kulübü’nün 15.05.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-SİPAY BODRUM FK Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca, “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ARCA ÇORUM FK Kulübü idarecisi TUĞRUL TOPUZ’un aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca19.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ARCA ÇORUM FK Kulübü antrenörü UĞUR UÇAR’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ARCA ÇORUM FK Kulübü yardımcı antrenörü HAKAN SÖYLER’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarıncave “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca16.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ARCA ÇORUM FK Kulübü görevlisi MUHAMMED BUĞRA SÖĞÜTÇÜ’nün aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 16.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ARCA ÇORUM FK Kulübü görevlisi YİĞİT GÜL’ün aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 16.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.