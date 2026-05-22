Erokspor Çorum FK: Burun farkıyla önde

TFF 1. Lig'de sezonu ilk 2 sırada bitiren Erzurumspor ile Amedspor, Süper Lig'e çıkmıştı. Süper Lig'e çıkacak 3. takım 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak Esenler Erokspor-Çorum FK finaliyle belli olacak.

LİGDE 2'ŞER GALİBİYET ALDILAR

Esenler Erokspor ile Çorum FK, şimdiye kadar 6 lig, 1 de kupa maçında karşı karşıya geldiler.

2022-2023 sezonunda 2 takım 2. Lig'de karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maçı Erokspor 2-0 kazandı. Çorum FK, kendi sahasında ise tek golle galip geldi.

Geçen sezon takımlar arasındaki 2 maç da beraberlikle tamamlandı. İstanbul'da 2-2, Çorum'da 3-3 bitti.

Bu sezon ise Esenler Erokspor İstanbul'da 3-1 kazandı. Çorum da rakibini kendi sahasında 2-1'le geçti.

Ligde takımlar birbirlerine karşı 2'şer galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti.

KUPADA EROKSPOR TUR ATLADI

Takımlar bir kez de Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında karşılaştı.

Normal süre ve uzatmalar 1-1 biterken, penaltılar sonucu Erokspor 5-4 kazanıp tur atladı.