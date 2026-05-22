Halk TV Türkiye Son dakika | İmamoğlu'nun cenazeye katılmasına bile izin verilmedi

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu'nun yengesi Asiye İnan hayatını kaybetti. İmamoğlu cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu ancak talep reddedildi.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, vefat eden yengesinin cenazesine katılma talebi Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. İmamoğlu, 86 yaşında hayatını kaybeden Hacı Asiye İnan'ı son yolculuğuna uğurlayamayacak.

CEZAEVİNDEN BAKANLIĞA BAŞVURU

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yengesi Hacı Asiye İnan dün vefat etti. Vefat haberini cezaevinde alan İmamoğlu, cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulundu.

Bakanlık, Ekrem İmamoğlu’nun cenazeye katılım talebini doğrudan reddetti. Alınan bu karar sonucunda CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı cenaze törenine katılamayacak.

CENAZE TÖRENİ BEYLİKDÜZÜ'NDE YAPILACAK

86 yaşında hayatını kaybeden Hacı Asiye İnan'ın cenaze namazı, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kılınacak. Tören, Ekrem İmamoğlu'nun katılımı olmadan gerçekleşecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
