Annesinin ölümünden tutuklanmıştı: Güllü'nün kızından cezaevinde ilk fotoğraf

Türk arabesk müziğinin tanınan isimlerinden Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada "tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevindeki ilk görüntüsü yayınlandı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesi, kullanıcılar arasında çeşitli tartışmalara yol açtı.

NE OLMUŞTU?

“Sabah Olmadan” ve “Ödüm Kopuyor” gibi eserlerle bilinen sanatçı Güllü’nün vefatı, kamuoyunda uzun süre yer buldu. İlk aşamada kaza olarak değerlendirilen ölüm olayı, yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya atılan iddialar doğrultusunda cinayet şüphesiyle incelenmeye başlandı.

BALKONDAN DÜŞME DOSYASI CİNAYET ŞÜPHESİYLE YENİDEN İNCELENDİ

Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin teras balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde darp izine rastlanmaması, ölümün düşme sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini güçlendirmişti. Ancak daha sonra hazırlanan adli tıp raporları ve tanık beyanları üzerine dosya yeniden değerlendirmeye alındı.

Kesinleşen adli tıp raporlarında sanatçının kanında 3.53 promil alkol tespit edildiği belirtildi. Resmi kayıtlara göre ölüm nedeni; yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, çoklu kırıklar ve iç kanama olarak kayıtlara geçti.

Buna karşın, olayın meydana geliş şekline dair şüphelerin devam etmesi nedeniyle savcılık dosyayı “cinayet şüphesi” kapsamında ele aldı.

AİLE İÇİ İDDİALAR VE SES KAYITLARI

Soruşturma kapsamında olay gecesi evde bulunan kişilerin ifadeleri dosyaya eklendi. Tanık beyanlarında, aile içinde uzun süredir maddi konulardan kaynaklanan gerilimler ve tartışmalar yaşandığı öne sürüldü.

İddialar arasında, anne-kız ilişkisinin zaman zaman bozulduğu ve taraflar arasında sert tartışmalar geçtiği yönündeki ifadeler de yer aldı. Öte yandan dosyada, Güllü’nün kızına yönelik kırgınlıklarını dile getirdiği iddia edilen bazı ses kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN İFADE

Olay gecesi evde bulunan bir kişinin savcılığa verdiği ifade, soruşturmanın yönünü değiştiren önemli unsurlardan biri oldu. Söz konusu ifadede; Güllü’nün kızı tarafından bilerek fazla alkol aldırıldığı ve sonrasında yaşanan tartışmada itme olayının gerçekleştiği ileri sürüldü. Bu beyanın ardından soruşturma daha ağır suçlamalar çerçevesinde yürütüldü.

Bilirkişi değerlendirmelerinde de düşüş şeklinin dış müdahale ihtimalini tamamen dışlamadığı yönünde tespitler yapıldı.

KIZI "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Gelişmeler üzerine Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025’te İstanbul’da gözaltına alınan Gülter, işlemlerinin ardından 13 Aralık 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederek olayın bir kaza olduğunu savundu. İfadesinde, Güllü’nün o gece yüksek miktarda alkol aldığını ve zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düştüğünü belirtti; kendisine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.