Son Dakika | Özgür Özel'den Aslanoğlu ve Soyer'e ziyaret sonrası açıklamalar

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki Buca Cezaevi'nde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Dün amcamın, sevgili amcamın rahmetli olmasıyla, hayatını kaybetmesiyle birlikte bugün Manisa'da cenaze töreni vardı. O törene çok sayıda arkadaşımız geldi. O yüzden tören bitimine kadar Manisa'daydık. Ardından Şakran Cezaevi'nde Ankara İl Başkanımızı ziyaret ettim. Bunun yanında Ümit Erkol'u, Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Başkan'ı ziyaret ettim. Süleyman Ekici'yi ziyaret ettim. Kendisi bizim açımızdan şu yönüyle çok önemli; İzmir'deki kooperatifler durmuştu ve büyük bir isyan vardı. O kooperatiflerin yedisinin de tutuklandığı gün, yedincisinin kararı belediye meclisinden çıkmıştı. Anlaşmalarının yapılıp belediye meclisinden çıkıp kooperatifte mağdur olan kişilerin rızalarıyla ilerlemeye başlaması ve anahtarların teslim edilmeye başlanması bazı etaplarda çok önemliydi.

O yüzden ben kendilerine yapılan operasyonları, İzmir'deki bu kooperatif süreci... Adalet ve Kalkınma Partisi bu kooperatiflerdeki mağduriyeti çok istismar eden bir dil kullanıyor İzmir'de. Biz buna karşı da büyük bir kararlılıkla bu kooperatiflerin ilerlemesi ve mağduriyetin ortadan kalkmasını istiyoruz. Buradaki yürüyüşü durdurmak, buna bir operasyon yapmak gerçekten iyi niyetli bir davranış değil ve çok sayıda İzmirliyi boşu boşuna mağdur edecek bir durum.

Ardından buraya geldik. Tabii burada şunu söyleyeyim öncelikle; Sayın Ümit Erkol imza yetkisi olmayan kooperatif yönetim kurulunda olmuş birisi. Bazı arkadaşlarımız var kooperatif denetim kurulunda bulunduğu için tutuklanan arkadaşlarımız var. Altı gün kooperatife üye olup tutuklanan insanlar var. Bu gerçekten yani olacak iş değil. Türkiye'de nerede bir kooperatif davasında tutuklu yargılama olmuş? Akıl almaz işler oluyor. Ve kooperatifçilik suç değil.

Özellikle de şunu ifade etmem gerekiyor; biraz önce Tunç Soyer'i de ziyaret ettim. O kentsel dönüşüm meselesinde birileri müteahhitli formüller bulurken, iyi niyetle müteahhitin olmadığı, kooperatifin olduğu bir formül aranmış ve bununla ilgili önemli işler de yapılacakken inşaat maliyetlerinin 10 kat artmasıyla bir kriz yaşanmış. İstanbul'da on binlerce... özür dilerim, İstanbul'da on binlerce konut mağduru varken ve AK Parti burada hiçbir sorumluluk üstlenmezken, AK Partili belediyelerde örneğin işte Esenyurt'taki 30 bin kişinin yaşadığı mağduriyetler falan... İyi niyetli ve daha mağduriyet olmasın diye de çare bulunmuş bir meselede arkadaşlarımızın böyle yargılanıyor olmaları gerçekten sıkıntı verici.

Ve bir kere iyi niyetli bir çabanın ürünü ve hani dolandıran yok, dolandırılan yok, cebine para koyan yok. Sadece aksi giden bir işler var ve onların da toparlanma sürecindeyiz herkesin bildiği gibi. Tunç Başkanı ziyaret ettim. Şenol Aslanoğlu'nu, önceki dönem İzmir İl Başkanımızı ziyaret ettim. Elvasi Vazgaç'ı ziyaret ettim. Tabii bu bir bayram ziyareti, bir dayanışma ziyareti."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA GRUP TOPLANTISI YANITI

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Grup Toplantısı'nın iptal etmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendisinin böyle bir yetkisi yok çünkü milletvekili değil. Ben seçilmiş grup başkanıyım" dedi.

