İmzayı attı mesajını yolladı: Geliyorum Türkiye
Sultanlar Ligi takımı Eczacıbaşı Dynavit, yılın transferini resmen açıkladı. İmzayı atan yıldız oyuncu Türkiye'ye mesaj yolladı.
Yeni sezon öncesi yıldız isimleri peş peşe kadrosuna katan Eczacıbaşı Dynavit son bombasını Alman oyuncu Camilla Weitzel’i transfer ederek patlattı.
Eczacıbaşı Dynavit'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Alman orta oyuncu Camilla Weitzel'i kadrosuna kattı.
2000 doğumlu ve 195 cm boyundaki Alman orta oyuncu Camilla Weitzel; kariyerinde VCO Dresden, Dresdner SC 1898, Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ve Savino Del Bene Scandicci formaları giymiştir.
Kulüp kariyerinde Almanya Bundesliga, Almanya Kupası, CEV Challenge Kupası, CEV Kupası ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonlukları yaşayan Weitzel, İtalya Serie A1 ve CEV Şampiyonlar Ligi deneyimiyle takımımıza katılmıştır.
Almanya Milli Takımı formasıyla Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri gibi önemli organizasyonlarda mücadele eden Weitzel; 2025 AIA AeQuilibrium Kupası’nda MVP, 2022/23 CEV Challenge Kupası’nda En İyi Hücum Eden Oyuncu ve 2019/20 Almanya Kupası’nda MVP ödüllerinin sahibi olmuştur. Camilla Weitzel’e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz.
Külup menajeri Bilun Yılmaz “Camilla, disiplini ve profesyonelliğiyle öne çıkan, Almanya Milli Takım kaptanlığı görevini üstlenen değerli bir oyuncu. Sahada ve saha dışında sahip olduğu deneyimi takımımıza yansıtacağına inanıyor; yeni sezonda bize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle kritik anlarda ortaya koyduğu liderlik ve sorumluluk alma becerisiyle fark yaratacağına inanıyoruz” dedi.
Kulüp Başarıları:
2019/20, 2017/18 Almanya Kupası – Şampiyonluk
2020/21 Almanya Bundesliga – Şampiyonluk
2022/23 CEV Challenge Kupası – Şampiyonluk
2022/23 WEVZA Cup – Şampiyonluk
2023/24 CEV Kupası – Şampiyonluk
2025/2026 Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluk
Milli Takım Başarıları:
Bireysel Başarılar:
2019/20 Almanya Kupası – MVP
2022/23 CEV Challenge Kupası – En İyi Hücum Eden Oyuncu
2025 AIA AeQuilibrium Kupası – MVP
Yıldız oyuncu imzayı atar atmaz Türkiye'ye görüntülü mesaj yolladı ve "Geliyorum" dedi. Camilla, şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki sezon bu kulübe katılacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Takımla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Gelecek maçlarımızda salonda tüm taraftarlarla buluşmayı da dört gözle bekliyorum."