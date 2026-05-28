Son Dakika | Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nı da engellemek için harekete geçti

CHP Lideri Özgür Özel, tartışmalı mutlak butlan kararının ardından 110 CHP'li vekil desteği ile 2 Haziran'da CHP Grup Toplantısı'nı gerçekleştirecek. Mutlak butlan kararını kabul eden Kılıçdaroğlu da bu toplantıyı engellemek için bir kez daha harekete geçti.

TBMM'ye CHP Lideri Özgür Özel'in grup başkanlığının düşmesi için dilekçe veren Kılıçdaroğlu, bu sefer de parti içi yazışma yolunu tuttu. Kılıçdaoğlu'nun dilekçesinin geçerli olmadığı hukukçular tarafından ortak bir görüş olarak ifade edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun yazışma ile TBMM'ye yönelik bir hamle yapıp yapmadığı merak konusu oldu.

JET YANIT GELDİ

CHP'lİ Murat Emir, Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıya ilk yanıtı verdi.Emir şunları söyledi:

"Böyle bir yazının Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Bu imza da Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Buradan soruyorum, bu imza sizin mi?

Bu koltuk bugün Tayyip Erdoğan'ın mahkemesinin kararıyla oturtulduğu bir koltuktur.

1 Haziran'da Grup Yönetim Kurulu toplanır ve toplantı kararı alır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Grup toplantısının yer ve saati ile ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi ve onayı söz konusu değildir."

Kılıçdaroğlu, şöyle yazdı:

"Sayın Milletvekili, TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda, Grup Üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır. Bilgilerinize rica olunur"

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL, GRUP BAŞKANI OLMUŞTU

Tartışmalı mutlak butlan kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel'in ilk hamlesi yeniden grup başkanı olarak seçilmesiydi.

Özgür Özel, 110 CHP'li vekilin desteğini de aldığını göstererek bir kez daha grup başkanı seçilmişti. Özgür Özel, butlan kararı öncesi de grup başkanı sıfatını taşıyordu.

Özgür Özel ayrıca, iptal edildiği iddia edilen 38'nci kurultay öncesi de grup başkanıydı.

Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili olduğu için grup başkanı olamıyor.

Özgür Özel'in grup başkanı olması nedeniyle de TBMM'de CHP adına grup toplantısı düzenleme yetkisi var.

Kılıçdaroğlu da Özel'in grup başkanlığı düşmesi için TBMM'ye dilekçe vermişti.

Özgür Özel, yeniden grup başkanı seçilmesini de TBMM'ye sorduğunu ve olumlu yanıt aldığını açıklamıştı.

CHP Lideri Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na şu yanıtı vermişti:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile, milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. O yüzden grupta bir seçim yapılmıştır. Biz Meclis Başkanlığı'na sorduk geçtiğimiz günlerde de; yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis Başkanlığı da durumu inceler ve kararını verir. Biz ayrıca da dün Meclis Başkanlığı'ndan, genel sekreterlikten grup müdürlüğümüze bu konuda herhangi bir işlem olmadığını, usulüne uygun yapılan işlemlerle grup başkanlığımızın tescil edildiğini, internet sitesine de işlendiğini söylediler. Durumda bir değişiklik yok.”