İmzayı attı Linda: Ne hayalleri yıktı!

İtalya Milli Takımı'nın yıldızlarından Linda Nwakalor imzayı attı, hayalleri yıktı.

İtalyan voleybolunun yükselen değerlerinden Linda Nwakalor. 23 yaşında, 1.88 boyunda. Orta oyuncu olarak görev yapıyor.

Nijerya asıllı olan Linda Nwakalor, geride kalan sezonda performansıyla ön plana çıkarken, İtalya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri haline geldi.

Voleybola 2015 yılında Selezione regionale Lazio U16 takımında başladı. Volleyrò Casal de' Pazzi U18 takımına geçtikten sonra yıldızı kısa sürede parladı.

2018'de Club Italia Crai'ye transfer oldu. Bu takımda geçirdiği 2 sezonda kendini gösterdi. Hemen ardından Bartoccini Fortinfissi Perugia'ya geçti.

2023'te de İtalya'nın en iyi kadın voleybol takımlarından Savino Del Bene Scandicci'ye transfer oldu. Artık sadece İtalya'da değil, dünya voleybolunda da tanınan isimlerinden olmuştu.

Geride kalan sezonda Linda Nwakalor'un kulübüyle sözleşmesi bitmişti. Bu da pek çok takımın peşine düşmesi demekti. Zaten öyle de oldu. Transfer teklifleri yağmaya başladı.

Ancak Scandicci, dün akşam saatlerinde Linda Nwakalor ile sözleşme yenilediklerini açıkladı. Linda'nın imzayı atması pek çok takımın hayallerini yıktı. 23 yaşındaki oyuncuya Türkiye'den de talipliler olduğu ileri sürülüyordu.

