Son Dakika | 'Haram parayla alındı' diye sergilediği aracı meğer Kılıçdaroğlu kendisi kullanmış

Mahkemenin tartışmalı mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu heyeti, polis zoruyla girilen Genel Merkez önünde Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalım'dan alındığı öne sürülen iki aracı sergilemişti.

"Haram parayla alındı" denilerek CHP Genel Merkezi önünde sergilenen araçlardan birinin, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık yaptığı 2022 yılında, Erdoğan Toprak tarafından Aziz İhsan Aktaş'tan alınarak Kılıçdaroğlu'nun kullanımına sunulduğu ortaya çıktı.

SERGİLENEN ARACI KILIÇDAROĞLU KENDİ KULLANMIŞ

Söz konusu aracın Toprak tarafından Kılıçdaroğlu'na tahsis edildiğini açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, araçlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Genel Merkezimizin bahçesinde seviyesizce sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır, tüm faturaları mevcuttur."

"Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. O araçları Genel Merkezimizin bahçesine koyanlar bunu bilemeyecek kadar cehalet sahibidir."

"Diğer araç da partimizin kendi parasıyla henüz bu yıl satın alınmıştır."

"O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi yoktur. Bunu iftirayı attıkları için şimdi ilk kez açıklamak zorundayım. Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul’dan, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023’teki kurultaydan bir gün sonra ise Sayın Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul’a götürmüştür."

Partimize mahkeme tarafından atanan yönetimin bugün ortaya koyduğu tavır, en az Genel Merkezimize polis sokmak kadar ağır bir zarara neden olmuştur. Yalanlarla bezenmiş bir seviyesizlik ne yazık ki bayram gününde sergilenmiştir.



O zaman artık, sustuğumuz gerçekleri anlatmanın… — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) May 27, 2026

"EVİ CAMDAN OLAN BAŞKASININ EVİNE TAŞ ATMASIN"

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel de söz konusu araçlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Genel Merkezimizdeki iğrenç araç görüntülerinden sonra iki kelam etmek farz oldu. İki araç da partinin parasıyla alınmıştır, faturaları mevcuttur. Araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır. O aracı oraya koyanlar bunu bilmeyecek kadar cehalet sahibidir. Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Erdoğan Toprak, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın."