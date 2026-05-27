Kılıçdaroğlu'nun cebindeki son koz belli oldu! Planı buymuş...

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından kurultay ve disiplin tartışması büyüdü. CHP Lideri Özgür Özel olağanüstü kurultayın zorunlu olduğunu savunurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna karşı planı ortaya çıktı.

CHP’de “mutlak butlan” kararıyla yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Lideri Özgür Özel’in Parti Meclisi ve delege imzasıyla yapacağı “olağanüstü kurultay” başvurusunu işleme koymayacağı iddia edildi.

BBC Türkçe’ye konuşan Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, mahkeme kararıyla partide olağanüstü bir durum oluştuğunu savundu. Aynı kaynaklar, “Parti Meclisi bir kişiye düşse bile, genel başkan partiyi yönetebiliyor. Yargıtay'daki temyiz başvurusu sonuçlanana kadar kurultay yapılamaz” iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Ankara 3. İcra Dairesi Müdürlüğü’ne başvurarak, 2020’de yapılan 37. Olağan Kurultay’da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve dönmesini talep etti. Talebin kabul edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da Parti Meclisi’ni toplaması ve sonrasında yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirlemesi bekleniyor.

ÖZEL İLK HAMLESİNİ PM'DE YAPACAK

“Mutlak butlan” kararının ardından ilk mitingini İzmir’de yapan Özgür Özel ise olağanüstü kurultay için ilk adımı Parti Meclisi’nde (PM) atmayı planlıyor.

Parti Meclisi’nde kritik bir denge bulunuyor. İstifa, ölüm, ihraç ve farklı kurullara görevlendirmeler nedeniyle boşalan koltukların yedek üyelerle tamamlanması bekleniyor. Mevcut tabloda her iki taraf da çoğunluğun kendisinden yana olduğunu savunuyor.

Buna karşılık, genel merkeze polis müdahalesiyle girilmesine tepki gösteren ve Özel’e muhalif bazı Parti Meclisi üyelerinin de “olağanüstü kurultay” çağrısına destek verebileceği belirtiliyor.

SALT ÇOĞUNLUĞU UYGULAMAYACAKMIŞ

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, “mutlak butlan” kararı nedeniyle kurultay konusunda hukuki tartışma bulunduğunu savunuyor. Bu kaynaklara göre, Yargıtay süreci tamamlanmadan olağanüstü kurultaya gidilmesi mümkün değil.

KURALAR OTURMAMIŞ!

CHP'li bir Parti Meclisi üyesi, sürecin henüz netleşmediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kurallar tam oturmuş değil. Herkes süreci anlamaya çalışıyor. Mutlak butlan kararıyla ilgili Yargıtay'daki karar kesinleşmeden kurultay yapılması yeni bir hukuki tartışmayı beraberinde getirir”

"BİR PM ÜYESİ İLE BİLE PARTİYİ YÖNETİR"

Aynı Parti Meclisi üyesi, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık yetkisini kullanarak, Parti Meclisi kararı ya da delege imzasıyla yapılacak kurultay çağrısını uygulamama yetkisi bulunduğunu savundu. Üye, şu ifadeleri kullandı:

“Parti Meclisi, 40 üyenin altına düşse bile, bir kişiye düşse bile, genel başkan partiyi yönetebiliyor. Çünkü olağanüstü bir durum var. Genel Başkan Yargıtay kararı kesinleşene kadar görevine devam eder. Bu yetki, mahkemenin mutlak butlan kararına dayanıyor”

"İKTİDARIN KUYRUĞUNA TAKILACAK BİR CHP KİTLESİ YOK"

Özgür Özel kanadı ise Parti Meclisi kararı ya da delege imzasıyla alınacak olağanüstü kurultay kararının Kılıçdaroğlu tarafından işleme konulmasının zorunlu olduğunu savunuyor.

Özel’e yakın bir kurmay, Özgür Özel ve arkadaşlarına yönelik ihraç kararının parti kurullarından çıkarılmasının zor olduğunu belirtti. Kurmay, şu değerlendirmeyi yaptı: