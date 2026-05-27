PM üyelerinin safları netleşiyor! 15 kişinin kararı CHP'nin kaderini belirleyecek

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından başlayan yönetim tartışması, 1 Haziran’da yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısıyla yeni bir aşamaya taşınacak. CHP Lideri Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taraf olan isimler netleşmeye başladı. 15 kişilik kararsızlarda CHP'nin kaderini belirleyecek.

Kurban Bayramı arifesinde polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi’nin kontrolü Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın ekibe geçti. Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Ankara Valiliği’nin talimatlandırdığı icra tebligatının Özgür Özel yönetimine iletilmesinin ardından Parti Meclisi’ni (PM) toplantıya çağırdı.

CHP PM, 1 Haziran Pazartesi günü genel merkezde Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

57 ÜYENİN KATILMASI BEKLENİYOR

Toplantıya çağrılan PM, CHP’nin Temmuz 2020’de yapılan 37. Olağan Kurultayı’nda belirlenen kesin liste ve yedeklerden oluşuyor.

Ancak o dönemki PM’de yer alan bazı isimler, tüzük gereği artık PM üyesi sayılmıyor. Grup yönetiminde görev alan Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Gülizar Biçer Karaca, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir ile belediye başkanı seçilen Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Candan Yüceer ve Hasan Baltacı bu kapsamda değerlendiriliyor.

Tutuklu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de PM üyesi kabul edilmediği belirtiliyor. CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise Temmuz 2025’te hayatını kaybetmişti. Bu nedenle 1 Haziran’daki toplantıya katılabilecek PM üye sayısının 57 olduğu ifade ediliyor.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ SAYISI: 17

Gazete Pencere’den Yıldız Yazcıoğlu'nun haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte CHP’yi bir süre kurultaysız yönetme görüşünü desteklemesi beklenen PM üye sayısı 17.

Bu listede, “mutlak butlan” talepli dava sürecinde CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelere para verildiğini öne süren Veysi Uyanık’ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık da yer alıyor. Ancak kulislerde Uyanık’ın Ankara’da olmadığı iddia ediliyor. Bu durumun toplantı günü netleşmesi bekleniyor.

İŞTE ÖZEL'İ DESTEKLEYEN SAYISI

Öte yandan CHP Lideri Özgür Özel’in, Kılıçdaroğlu’yla görüşmesinde dile getirdiği “en kısa zamanda kurultay yapılmalı” görüşünü desteklemesi beklenen PM üye sayısı 25 olarak görünüyor.

Bu tabloya göre toplantının sonucunu, tutumu henüz netleşmeyen 15 ismin belirlemesi bekleniyor.

KADERİ BELİRLEYECEK İSİMLER

CHP kulislerinde, iki tarafın da tutumu belirsiz görülen PM üyeleriyle temas kurduğu konuşuluyor. Bu isimlerin vereceği kararın yalnızca parti içi dengeler açısından değil, CHP’nin bundan sonraki siyasi hattı açısından da kritik olacağı değerlendiriliyor.

Turan Aydoğan’ın son gelişmeler üzerine “sağduyu çağrısı” yaptığı, ancak toplantıda nasıl bir tavır alacağının henüz netleşmediği belirtiliyor. CHP’li kadın vekillere yönelik iddialar üzerine yayımlanan bildirgeye destek veren Nevaf Bilek’in de hangi yönde oy kullanacağı belirsiz görülüyor.

Akademisyen Ayşe Eser Danışoğlu’nun da parti içi tartışmada açık bir tutum ortaya koymadığı ifade ediliyor.

Daha önce Kılıçdaroğlu’na yakınlıklarıyla bilinen Semra Dinçer, Gürsel Erol ve Ali Öztunç’un ise Genel Merkez’e polis müdahalesinin ardından “en kısa zamanda kurultay” çağrısı yapması dikkat çekti. Bu isimler, “mutlak butlan” kararı öncesinde tutuklu belediye başkanlarını hedef aldığı belirtilen “arınma” videosunu paylaşmalarıyla da gündeme gelmişti.

Kulislerde eski milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi ve Neslihan Hancıoğlu’nun da kurultay sürecinin uzatılmaması yönünde tavır alabileceği konuşuluyor.

SALICI'NIN TAVRI NE OLACAK?

CHP kulislerinde İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın da dikkatle izlenen isimler arasında olduğu belirtiliyor. Salıcı’nın, Kasım 2023’teki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasaydı genel başkan adaylığı için adı geçen isimlerden biri olduğu hatırlatılıyor.

Eski milletvekili Hakkı Süha Okay 'en kısa zamanda' kurultayın yapılmasını isterken eski milletvekili Tahsin Tarhan ile PM üyeleri Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar ve Hüseyin Yaşar’ın da son gelişmeler karşısında açık tutumlarını henüz ortaya koymadığı belirtiliyor.

İŞTE LİSTELER

Kulislerde “kurultaysız yönetim” çizgisinde görülen isimler şöyle sıralanıyor: Kemal Kılıçdaroğlu, Gamze Akkuş İlgezdi, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Deniz Demir, Adnan Demirci, Alirıza Erbay, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Faik Öztrak, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Berhan Şimşek, Erdoğan Toprak, Ahmet Hakan Uyanık ve Hasan Efe Uyar.

“En kısa zamanda kurultay” görüşünü desteklemesi beklenen isimler ise Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Aysu Bankoğlu, Zeynel Emre, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Sevgi Kılıç, Aylin Nazlıaka, Necdet Saraç, Selin Sayek Böke, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Pınar Uzun, Aylin Yaman, Emre Yılmaz ve Gökhan Zeybek olarak aktarılıyor.