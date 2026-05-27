Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı isimlerden çok konuşulacak yanıtlar! "53 yaşında CHP üyesi oldunuz"

CHP’ye yönelik tartışmalı butlan kararının ardından genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler büyümeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde polisin müdahale ettiği isimlere 'militan demesi' tansiyonu daha da yükseltti. Kılıçdaroğlu'nun isim vererek hedef aldığı CHP'li Adnan Beker , "İddiasını ispatlayamazsa, ortaya çıkan bu iftirası nedeniyle butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum" derken CHP'li Ümit Özlale'den çok konuşulacak bir çıkış geldi. Özlale, "Sizin 53 yaşında üyesi olduğunuz partinin gençleri döve döve çıkarıldılar gönül verdikleri genel merkezden" dedi.

BEKER'DEN HODRİ MEYDAN

Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Beker’in genel merkez önündeki süreçte rolü olduğunu öne sürdü. Beker’in partinin bütünlüğüne zarar verecek davranışlar sergilediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Adnan Beker’in orada ne işi var, Adnan Beker’in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker’in militanlarının orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi, olay çıkartmak için mi, CHP’yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, bunları nasıl partiye sokuyorlar? ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim’ diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez, doğru değildir, ahlaki değildir”

Kılıçdaroğlu’nun sözlerine CHP'li Adnan Beker sosyal medya hesabından yanıt verdi. Beker, genel merkeze yalnızca iki danışmanıyla gittiğini belirterek iddiaları reddetti.

Beker açıklamasında şunları söyledi:

“Ben Cumhuriyet Halk Partisine polis müdahalesiyle, biber gazıyla, copla girmedim. Grup toplantısında binlerce partilimizin alkışlarıyla, umutlarıyla katıldım. Bana orada ne işin var diyen butlan, asıl senin orada ne işin var? Genel merkezimize de yalnızca iki danışmanım ile birlikte seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e omuz vermek için geldim. Mübarek bayram gününde, ‘Militanlarıyla gelip taş attırdı’ diyerek iftira atanları Allah’a havale ediyorum. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm merciler gerekli incelemeyi yapsın. Eğer yanımda en ufak bir taşkınlık çıkaran üçüncü bir şahıs tespit edilirse milletvekilliğinden istifa edeceğim. Şayet böyle bir kişi tespit edilemez ve Kemal Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlayamazsa, ortaya çıkan bu iftirası nedeniyle butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum.”

MURAT EMİR VE ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN DESTEK!

CHP'li Ali Mahir Başarır ve CHP'li Murat Emir de, Kılıçdaroğlu'na yanıt vererek Beker'e destekte bulundu. Başarır, "Adnan beker arabasını sarayın önüne çekmedi; Adnan beker arabasını Partisi’nin önüne çekti!" dedi.

Emir de, "Saraylara park etmek yerine, babaocağını savunmaya gelenlere selam olsun…" dedi.

ÜMİT ÖZLALE'DENÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

Beker'e bir destke de Ümit Özlale'den geldi. Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nın 53 yaşında CHP üyesi olduğunu hatırlatarak yaşları 18-25 arasında değişen CHP'li gençlerin genel merkezde maruz kaldığı gazlı ve plastik mermili müdahaleyi hatırlattı:

"Israrlı talepleriniz sonucu polisin girip şiddet uyguladığı o gün genel merkezdeki herkes CHP üyesiydi. Bir tane bile militan yoktu. Sizin 53 yaşında üyesi olduğunuz partinin gençleri döve döve çıkarıldılar gönül verdikleri genel merkezden. Bir de yüzünüz kızarmadan partiye sonradan katılan ama herkesten çok emek veren milletvekillerine "orada ne işleri vardı, bunlar partiye yakışıyor mu" diye soruyorsunuz."

"CHP GENEL MÜDÜRÜ" DEDİ

Özlale, Kılıçdaroğlu'na yönelik de "Genel Müdür" sıfatını yakıştırdı: