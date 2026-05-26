Son Dakika | Bahçeli'den Özgür Özel'e bayram telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram tebriği için CHP Lideri Özgür Özel'i aradı.

Özgür Özel'in iletişim ekibi, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel’i telefonla arayarak, Kurban Bayramı’nı tebrik etti. CHP Lideri Özel’e ilk bayram tebriği MHP Genel Başkanı Bahçeli’den geldi." bilgisini paylaştı.

BAHÇELİ YARIN BİR ÇAĞRI YAPACAĞINI DUYURMUŞTU

Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkgün gazetesinde Bahçeli'nin bir yazısının yayımlanması duyurulmuştu. Bu yazı içeriğinde ise Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu ve Özel'e bir çağrıda bulunacağı söylendi.

KILIÇDAROĞLU'NA FERAGAT ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin kurultayına ilişkin açılan davadan mutlak butlan kararının çıkmasıyla ilgili açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmaları çağrısında bulunmuş ve CNN Türk yayını aracılığıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir"

Bahçeli ayrıca, "Yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar gereksizdir. Feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket edilmeli, bu aşamada tek yol uzlaşmak" ifadelerini kullandı.