Son Dakika | "Kurultay için tedbir kalkmalı" diyen Kılıçdaroğlu'na ilk yanıt CHP'li Gül Çiftçi'den geldi!

CHP’li Gül Çiftçi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay açıklamasına tepki gösterdi. Çiftçi, “Örgütün iradesi de derhal kurultaydır” dedi.

Tartışmalı mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na döndüğü söylenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kurultayın tedbir kararı kaldırıldıktan sonra yapılacağına ilişkin açıklamasına CHP’li Gül Çiftçi’den yanıt geldi.

Çiftçi, açıklamanın hedefinin delege iradesinden kaçmak ve seçilmiş yönetimi mahkeme kararıyla devre dışı bırakmak olduğunu savundu.

Gül Çiftçi, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

Bugün yapılan, “Tedbir kararı kaldırıldıktan sonra kurultayı yapacağız” açıklaması mutlak butlan ile mutlak sultan ittifakının hedefinin ne olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Amaçları; delege iradesinden kaçmak, seçilmiş yönetimi mahkeme kararıyla devre dışı bırakmak ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni yargı eliyle yönetilebilir hale getirmektir.

Nitekim parti avukatlarımızı azlettikten sonra yapılan işlem de bu niyeti doğrulamaktadır. Temyiz başvurusunun tamamından vazgeçilmemiş, yalnızca seçilmiş yönetimi görevden uzaklaştıran ihtiyati tedbir kararına yaptığımız itiraz geri çekilmiştir.

Yani esasa ilişkin Yargıtay süreci devam ettirilirken, tedbir kararına karşı yapılan en acil hukuki itiraz ortadan kaldırılmak istenmiştir.

Bu tercih tesadüf değildir. Bu, tedbir kararını fiilen koruma, Yargıtay süreci boyunca partiyi mahkeme kararıyla oluşmuş bir yönetim tablosuna mahkum etme ve “karar kesinleşmeden kurultay yapılamaz” bahanesiyle örgüt iradesinin önünü kesme girişimidir.

Üzülerek belirtiyorum ki, “Elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim” ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayı, tüzüğümüzde yer alan tüm yöntemlerle toplanabilecek durumdadır.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde meşruiyetin kaynağı mahkeme kararları değildir. Meşruiyetin kaynağı örgüttür, delegedir, kurultaydır, milletin değişim iradesidir.

Kimse Cumhuriyet Halk Partisi’ni mahkeme koridorlarında bekleterek yönetemez. Kimse Partimizin seçilmiş kurullarını tedbir kararlarıyla devre dışı bırakıp sonra da örgütün iradesinden kaçamaz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin sahibi örgütüdür.

Örgütün iradesi de derhal kurultaydır.