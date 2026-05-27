Zehra Güneş veda etti: "Bu kulübün kapısından ilk girdiğim gün" derken gözyaşlarını tutamadı
VakıfBank'ta yaprak dökümü sürüyor. Üst üste gelen ayrılıklara Aslı Aykaç da eklendi. Zehra Güneş, veda mesajında gözyaşlarını tutamadı.
Sezonu Kupa Voley, Sultanlar Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi kupalarını alarak kapatan VakıfBank'ta yaprak dökümü sürüyor. Sarı siyahlı takımda ayrılıklar üst üste açıklanıyor. 3 günde 4 oyuncu uğurlandı.
VakıfBank'ta Adhu Malual, Chiaka Ogbogu ve Sıla Çalışkan'dan sonra dün de Ayça Aykaç Altıntaş'la vedalaşıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sezonu 3 kupayla tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon öncesindeki kadro planlaması doğrultusunda Ayça Aykaç Altıntaş ile yollarını ayırdı. 2009 yılında altyapısına dahil olduğu VakıfBank’ta 2014-2015 sezonunda A takıma yükselen tecrübeli libero, sarı siyahlı formayla 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Sultanlar Ligi, 5 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası olmak üzere 24 şampiyonluk yaşadı.
VakıfBank Spor Kulübü’nde düzenlenen veda töreninde, katkılarından dolayı Ayça Ayça Aykaç’a teşekkür edilirken, kariyerlerinin yeni sayfasında başarı dilekleri sunuldu."
Ayça Aykaç da uzun yıllar oynadığı VakıfBank'a şu sözlerle veda etti: "Hissettiklerimi kelimelere dökmek ne kadar mümkün olur bilmiyorum, ama elimden geleni yapacağım. 17 yıl önce bu kulübün kapısından içeri girdiğimde en büyük hayalim, bir gün VakıfBank A Takımı’nda oynayabilmekti. Küçücük salonumuzda antrenman yaparken her gün A takım oyuncularını görme şansımız olurdu. Belki de onları her gün görmek, bir gün benim de onlar gibi olabileceğime inanmamı sağladı."
"Altyapısından itibaren kazanma alışkanlığı aşılayan bir kulüpten bahsediyorum. Canımızı dişimize takarak yaptığımız uzun antrenmanlar vardı… Sonra A takıma çıktığımda aslında çok da fazla şey değişmedi. Sanırım bu tempoya alışmak benim için hiç zor olmadı. Bu kulüp sayesinde hayatım boyunca unutmayacağım insanlar tanıdım, inanılmaz sporcularla çalışma şansı buldum ve ömür boyu benimle kalacağına inandığım dostluklar edindim. Bunun için her zaman çok minnettar olacağım."
"Bu sezona gelirsek… Hayatımın en zor sezonlarından biriydi. Çünkü gitme kararını almak hiç kolay değildi. Ama bu kulübe ve bana kattığı her şeye en doğru şekilde teşekkür etmenin yolunun, son ana kadar elimden gelenin en iyisini vermek olduğunu biliyordum. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Ve sonunda, hayallerimin bile ötesinde bir vedayla ayrılıyorum. Hep gururla ve sevgiyle hatırlayacağım bir hikâye oldu."
"Bu süreçte Vakıfbank’ın kapısına ilk adımımı atmamı sağlayan başta canım aileme, iyi günde kötü günde her zaman destek olup elini sırtımda hissettirdiği için canım eşime, VakıfBank yönetimine, altyapıdan itibaren üzerimde emeği olan tüm antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve yeri bende her zaman çok ayrı olacak Giovanni’ye teşekkür etmek istiyorum. Dile kolay… 11 yıl birlikte çalıştık."
"Bana hep 'O kapıdan ilk girdiğin günkü Ayça’ya ne söylemek isterdin?' diye sordular. Sanırım ona şunu söylerdim: 'Hayal ettiğinden çok daha fazlasını yaşayacaksın. Çok yorulacaksın, çok ağlayacaksın, bazen vazgeçmek isteyeceksin… ama bir gün o kulüpten başın dik, kalbin dolu ve arkanda unutulmayacak anılar bırakarak çıkacaksın.' Her şey için teşekkür ederim yeni maceralarda görüşmek üzere."
Ayça Aykaç'a kaptan Zehra Güneş de duygusal sözlerle veda etti. Zehra, "Ben bu kulübün kapısından ilk girdiğim gün sen antrenman yapıyordun" derken gözyaşlarını tutamadı. 4141 Sport'a konuşan Zehra, şu ifadeleri kullandı:
"Ben buna hazır değilim ya galiba off! Bu çok duygusal bir konuşma olacak benim için. Çünkü ben sezon sonunu beklemiştim. Herhalde ben o zaman ağlarım diye düşünüyordum. Ben bu kulübün kapısından ilk girdiğim gün sen antrenman yapıyordun."
"Ve VakıfBank adı altında yazdığım bütün başarılarla hep birlikteydik. Her takımda, küçük takımda, yıldız takımda, genç takımda seninle bu formayı paylaştığım için inanılmaz şanslıyım. En yakın arkadaşlarımdan biri olduğun için inanılmaz şanslıyım."
"Seninle milli takımda da, bundan sonra da, her zaman hayatın her alanında paylaşacağımız daha çok şey olacağından çok eminim. Buna kalpten inanıyorum. Bu kulüp seni hiç unutmayacak. Sen benim hayatımda olmaya devam edeceksin zaten."
Ayça da Zehra'nın sözlerine cevap verirken ağladı ve şunları söyledi:
"Zehra'nın yeri bende çok ayrı. En yakın arkadaşlarımdan biri. Aynı zamanda yıllardır aynı sahayı paylaştığım bir insan. Onunla beraber savaştık. Onunla birlikte kazandık kupaların bir çoğunu. Gerçekten harika bir lider. Harika bir kaptan. Çok şanslıyım onunla aynı sahayı paylaştığım ve ter döktüğüm için."