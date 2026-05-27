CHP Lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'nun Grup Başkanlığı dilekçesine yanıt! "İşlem uygun istediğini yazsın"

CHP Lideri Özgür Özel, CHP Grup Başkanlığı görevinin iptali için Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Başkanlığı’na dilekçe vermesine Manisa’da yanıt verdi.

Bayram namazı çıkışında konuşan Özel, CHP Grup Başkanı’nı parti grubunun belirlediğini söyledi. Özel, sürecin grup iç yönetmeliğine uygun yürütüldüğünü belirtti.

Özel, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Bu, grup iç yönetmeliğinde açıkça yazıyor: Grup başkanı bir şekilde boşalırsa, derhal ilk kapalı toplantıda yenisi seçilir. Milletvekillerimiz bir oy fireyle bu seçimi yapmışlardır.”

"İSTEYEN İSTEDİĞİ YAZIYI YAZABİLİR"

Özel, Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için grup başkanı olamayacağını ifade etti. Meclis Başkanlığı’ndan yapılan işlemlerin uygun olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Özel'in Grup Başkanlığı'nın iptalini istemişti



CHP lideri Özgür Özel:



"CHP Genel Başkanı mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. O yüzden grupta bir seçim yapılmıştır.



— Halk TV (@halktvcomtr) May 27, 2026

Özel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile, milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. O yüzden grupta bir seçim yapılmıştır. Biz Meclis Başkanlığı'na sorduk geçtiğimiz günlerde de; yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis Başkanlığı da durumu inceler ve kararını verir. Biz ayrıca da dün Meclis Başkanlığı'ndan, genel sekreterlikten grup müdürlüğümüze bu konuda herhangi bir işlem olmadığını, usulüne uygun yapılan işlemlerle grup başkanlığımızın tescil edildiğini, internet sitesine de işlendiğini söylediler. Durumda bir değişiklik yok.”

"BU PARTİNİN KÜLTÜRÜNDE KURULTAYIN VERDİĞİ KARARI HAZMETMEMEK YOK"

Özel, tartışmanın yalnızca grup başkanlığıyla sınırlı olmadığını belirterek kurultay iradesine işaret etti. CHP’de seçim sonuçlarını yok sayan bir anlayışın bulunmadığını söyledi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Yine de herkes şey yapar ama şu kadarını söylemek istiyorum: Yani seçimleri yok sayma kültürü bu partinin kültüründe yok. Kurultayın verdiği bir kararı hazmetmemek yok. O kurultay delegesiyle, iki olağanüstü kongrede o kurultay delegelerinin tamamının oy verdiği genel başkana, şimdi dönüp de o kurultay delegeleriyle bile seçim yapmaya cesaret etmemek yok.”

"BURADA BİR YANLIŞLIK YOK MU?"

Özel, kurultay tartışmasına ilişkin de Kılıçdaroğlu cephesine çağrıda bulundu. Kurultayda hile yapıldığı iddiasını gündeme getirenlerin yeniden kurultaydan kaçtığını savundu.

Özel, değerlendirmesini şöyle yaptı:

“Şu kadarını söyleyelim arkadaşlar, meseleyi çok basitçe ortaya koyalım. Son diyeceğim de bu olsun başka soru yoksa. Bir kurultay yapılmış. 'Kurultayda hile olmuştu, kurultay delegelerinin iradesi fesatlanmıştı' diyorlar -ki o delege iki kere daha geldi seçim yaptı-. Şimdi bunu söyleyenler kurultaydan kaçıyor. 'Kurultayda hile yaptı, normalde kazanamazdı' dedikleri de kurultay istiyor. Bunda bir yanlışlık yok mu?”

"KURULTAYDAN KAÇIYORLAR"

Özel, açıklamasının sonunda kurultay çağrısını yineledi. Tartışmayı kamuoyunun değerlendirmesine bıraktığını söyledi:

“Arkadaşlar madem ki kurultayı biz kazanamazdık, ne kaçıyorsunuz? Gelin yapalım kurultayı. 'Kurultayda hile vardı, biz kazanacaktık' diyenler kurultaydan kaçıyor, 'hile yaptı' dedikleri kurultay istiyor. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Milletimize emanet ediyorum bu iki soruyu yani."

KILIÇDAROĞLU İRONİ YAPMIŞ!

Kılıçdaroğlu, grup başkanlığı için daha önce 'tebrik ettiği' Özgür Özel'in TBMM Başkanlığının geçersiz kılınması için Meclis Başkanlığına başvuran Kılıçdaroğlu, 'ironi' yaptığını iddia etti: