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Halk TV Türkiye 86 milyona hafta içi her gün 1 TL oldu!

86 milyona hafta içi her gün 1 TL oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi mirasını yurttaşlarla buluşturacak kritik bir adım attı. Çok sayıda müze ve tarihi yapıyı kapsayan yeni tarife ile müzeler ve saraylar cüzi giriş ücretiyle ziyarete açıldı.

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86 milyona hafta içi her gün 1 TL oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, megakentin zengin tarihini ve kültürel mirasını geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla dikkat çeken bir adım attı. Alınan yeni kararla birlikte belediye bünyesinde faaliyet gösteren çok sayıda tarihi yapı ve müzenin kapısı sembolik bir ücretle ziyarete açıldı. Düzenleme sayesinde tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları söz konusu merkezleri neredeyse bedelsiz gezebilecek.

86 milyona hafta içi her gün 1 TL oldu! - Resim : 1

HAFTA İÇİ GEÇERLİ OLACAK

Belediyenin resmi kanallarından duyurulan tarife değişikliği, hafta içi her gün belirlenen saat diliminde geçerlilik taşıyor. Kültür turlarına katılmak isteyen yurttaşlar, sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında kapılarını açan mekanları sadece 1 TL karşılığında ziyaret edebiliyor. Proje, özellikle dar gelirli ailelerin ve gençlerin kentin tarihi dokusuna erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

TARİHİ YAPILAR VE SARAYLAR LİSTEDE

Sembolik tarifenin uygulandığı noktalar arasında İstanbul'un simgeleşmiş birçok tarihi durağı yer alıyor. Proje kapsamında Anadolu Hisarı Müzesi, Tekfur Sarayı Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı gibi kentin köklü geçmişini yansıtan mekanlar uygun fiyatla halkla buluşuyor. Sanatseverler ise İstanbul Sanat Müzesi, Cumhuriyet Müzesi ve edebiyat mirasımızın önemli duraklarından Aşiyan Müzesi bünyesindeki koleksiyonları bu ayrıcalıklı uygulamayla yerinde keşfedebiliyor.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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