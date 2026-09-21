Tehlike bitmiş değil: Ünlü profesörden Adana depremi sonrası korkutan açıklama

Adana’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki fay hatları yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, 2023 depremlerinde kırılmayan Savrun Fayı’na işaret ederek Adana’da deprem riskinin devam ettiğini belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, 2023 Kahramanmaraş depremlerini hatırlatarak batı sınırındaki faya dikkat çekti.

"SAVRUN'UN NE KADAR KİLİTLİ OLDUĞU BİLİNMİYOR"

Bektaş değerlendirmesinde, "2023'te Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylar kırıldı. Batı sınırındaki Savrun Fayı ise kırılmadan kaldı ve Saimbeyli çevresindeki depremlerle 2023’ten beri hala hareket ediyor. Savrun'un ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

"ADANA İÇİN 'TEHLİKE GEÇTİ' DEMEK DOĞRU DEĞİL"

Adana için deprem riskinin bittiğini söylemenin gerçekçi olmadığını vurgulayan Bektaş, şunları kaydetti:

"Fayın mekanik özellikleri bilinmeden (ne kadar kilitli, deprem üretiyor, ne kadar sürünerek enerji harcıyor), Adana için 'büyük deprem olacak' demek de 'tehlike geçti' demek de doğru değildir."

TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) DEPREMİ BİLGİLENDİRMESİ

Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Topallar bölgesinde gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, saat 04:02’de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.8 (Mw) olarak kaydedildi.

Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sığ odaklı depremin merkezinde şiddet değeri V olarak ölçülürken, yapılan ilk incelemelerde sarsıntının normal fay özelliğine sahip olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre bölgede olumsuz bir durum yaşanmazken, Kandilli Rasathanesi etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.