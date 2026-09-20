Galatasaray transferi resmen açıkladı: Sözleşmeyi imzaladı bile

Galatasaray Kulübü, yeni transferini resmen açıkladı. Açıklamaya göre sözleşme imzalandı bile.

Sarı kırmızılı kulüp, transferini internet sitesinden duyurdu. Buna göre Olivia Nelson-Ododa transfer edildi.

"HOŞ GELDİN" DİYEREK AÇIKLADILAR

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring, WNBA'de mücadele eden oyuncularımızın sezonlarının devam etmesi sebebiyle boyalı alan rotasyonunu güçlendirmek adına, WNBA tecrübesine sahip yetenekli ABD'li pivot Olivia Nelson-Ododa'yı kısa süreli kontratla kadrosuna kattı.



Yeni transferimiz Olivia Nelson-Ododa’ya Galatasaray ailemize hoş geldin diyor, sarı-kırmızı parçalı formamız altında zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz."

OLIVIA NELSON-ODODA KİMDİR?

Galatasaray Kulübü, oyuncuyu da şöyle tanıttı:

17 Ağustos 2000 tarihinde ABD'nin Michigan eyaletinde dünyaya gelen Olivia Nelson-Ododa, basketbol altyapısını Georgia'da tamamladıktan sonra Amerikan Kolej Basketbol Ligi'nin (NCAA) efsanevi programlarından Connecticut Üniversitesi'nin (UConn) yolunu tuttu. 2018-2022 yılları arasında Huskies forması terleten başarılı uzun, burada geçirdiği dört yılda çember koruma becerisi, ribaundlardaki etkinliği ve pota altındaki caydırıcılığıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Kolej kariyerinin ardından profesyonel adımlarını atan Nelson-Ododa, 2022 WNBA Draftı'nda Los Angeles Sparks tarafından seçildi. WNBA'deki çaylak sezonunun ardından ligin iddialı ekiplerinden Connecticut Sun'a transfer olan başarılı oyuncu, burada takım savunmasının ve uzun rotasyonunun önemli bir parçası haline geldi. Boyalı alandaki atletizmi, blok tehdidi, ikili oyunlardaki bitiriciliği ve savunmadaki sertliğiyle WNBA'de kalıcı bir yer edindi.

WNBA sezonlarının dışında uluslararası arenada da yeteneklerini sergileyen Nelson-Ododa, Avustralya (WNBL) ve Asya gibi farklı kıtalarda forma giyerek global basketbol tecrübesi kazandı. Gittiği her takımda pota altı dominasyonu ile öne çıkan ABD'li oyuncu, kariyerini elit seviyede tutmaya devam etti.

Kulüp kariyerindeki istikrarlı performansının yanı sıra ABD alt yaş Milli Takımlarında da görev alan başarılı pivot, 2018 FIBA U18 Amerika Şampiyonası ve 2019 FIBA U19 Dünya Kupası'nda ABD formasıyla altın madalya kazanma sevinci yaşadı.