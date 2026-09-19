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Trabzonspor Galatasaray maçı canlı anlatım

Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Dev maçta ilk gol geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor Galatasaray maçı canlı anlatım
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

UĞURCAN ÇAKIR'A TEPKİ

Trabzonspor taraftarı, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi. Bordo-mavililer, top her Uğurcan Çakır'a geldiğinde ıslıklamaya başladı

GOL PERDESİ AÇILDI

Kendi orta sahasında aldığı topu rakip kaleye kadar götüren Mohamed Salah, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Şutunu çeken Mısırlı futbolcu fileleri havalandırdı.

MAÇ BAŞLADI

Papara Park'ta oynanan dev mücadelede hakem Batuhan Kolak ilk düdüğü çaldı. Maça ev sahibi başladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Melih, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sánchez, Sallai, Sara, Sané, Yunus, Deniz, Leão, Torreira, Abdülkerim

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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