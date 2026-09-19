Trabzonspor Galatasaray maçı canlı anlatım
Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Dev maçta ilk gol geldi.
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
UĞURCAN ÇAKIR'A TEPKİ
Trabzonspor taraftarı, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi. Bordo-mavililer, top her Uğurcan Çakır'a geldiğinde ıslıklamaya başladı
GOL PERDESİ AÇILDI
Kendi orta sahasında aldığı topu rakip kaleye kadar götüren Mohamed Salah, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Şutunu çeken Mısırlı futbolcu fileleri havalandırdı.
MAÇ BAŞLADI
Papara Park'ta oynanan dev mücadelede hakem Batuhan Kolak ilk düdüğü çaldı. Maça ev sahibi başladı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Melih, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sánchez, Sallai, Sara, Sané, Yunus, Deniz, Leão, Torreira, Abdülkerim
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi