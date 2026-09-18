1999’da bir yatak değişti, otel dünyası bembeyaz oldu!

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Otel Odaya Girdiğinizde İlk Fark Ettiğiniz O Detay

Daha önce konakladığınız beş yıldızlı bir oteli veya şirin bir boutique pansiyonu düşünün. Odaya girdiğinizde gözünüze çarpan ilk şey neydi? Muhtemelen pamuk gibi kabarık, kar beyazı bir yatak! Peki, temiz tutması ve leke çıkarması bu kadar zahmetli olan beyaz renk, neden tüm dünyada otelcilik sektörünün değişmez kuralı haline geldi? Cevap sadece "temizlik" değil; arkasında 1999 yılında yapılan sıra dışı bir deney ve dev bir çamaşırhane stratejisi yatıyor.