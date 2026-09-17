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Halk TV Türkiye ATM'lerin önce kartı sonra parayı vermesinin sırrı ortaya çıktı

ATM'lerin önce kartı sonra parayı vermesinin sırrı ortaya çıktı

ATM'lerde her gün milyonlarca kişinin yaptığı para çekme işlemlerinde dikkat çeken bir detayın aslında önemli bir nedeni bulunuyor.

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ATM'lerin önce kartı sonra parayı vermesinin sırrı ortaya çıktı

ATM'lerde para çekerken dikkat çeken detaylardan biri, cihazın önce banka kartını, ardından çekilen parayı vermesi oluyor. İlk bakışta sıradan bir işlem gibi görünen bu uygulamanın arkasında ise kullanıcı güvenliğini artırmaya yönelik bir sistem bulunuyor.

AMAÇ KARTIN ATM'DE UNUTULMASINI ÖNLEMEK

ATM'lerin işlem sırasını bu şekilde tasarlamasının temel nedenlerinden biri, kullanıcıların kartlarını cihazda unutmasının önüne geçmek. Para çekme işleminin ardından nakit paranın verilmesi, kullanıcının dikkatini doğrudan paraya yöneltebiliyor.

Kartın önce teslim edilmesiyle kullanıcıya kartını alma konusunda bir hatırlatma yapılmış oluyor. Böylece işlem tamamlanmadan önce kartın ATM'de bırakılması riskinin azaltılması hedefleniyor.

ATM'lerin önce kartı sonra parayı vermesinin sırrı ortaya çıktı - Resim : 1

ATM'ler meğer bu yüzden kartı yutuyormuşATM'ler meğer bu yüzden kartı yutuyormuş

PARA ALINDIKTAN SONRA KARTI UNUTMAK KOLAYLAŞABİLİYOR

ATM'den para çeken kişiler, parayı aldıktan sonra cüzdanını, telefonu veya diğer eşyalarını kontrol ederken kartını cihazda unutabiliyor. Bu nedenle ATM'lerde işlem sırasının kullanıcı davranışları dikkate alınarak belirlendiği belirtiliyor.

Bazı ATM'lerde ise kartın işlem tamamlanmadan önce iade edilmesi, kullanıcının kartını güvenli şekilde teslim almasını sağlıyor.

ATM'DEN AYRILMADAN ÖNCE KONTROL EDİN

Uzmanlar, ATM işlemlerinin ardından cihazdan uzaklaşmadan önce kart, para ve makbuzun mutlaka kontrol edilmesini öneriyor. Özellikle yoğun kullanılan ATM'lerde kartın unutulması veya işlemin tamamlandığından emin olunmadan cihazdan ayrılınması çeşitli güvenlik sorunlarına yol açabiliyor.

Bu nedenle ATM'nin parayı hangi sırayla verdiğinden bağımsız olarak, işlem sonrasında kartın ve çekilen tutarın kontrol edilmesi önem taşıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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