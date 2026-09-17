Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı için 3 önemli karar: Osimhen belli oldu
Galatasaray, Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk'tan 3 önemli karar geldi. Osimhen belli oldu.
Galatasaray, Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Maç öncesi planlarını yapmaya başlayan teknik direktör Okan Buruk'tan 3 önemli karar geldi. Osimhen belli oldu.
Sarı kırmızılı takım, Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üçe üç oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Teknik direktör Okan Buruk, maçla ilgili 3 önemli karar aldı. Buruk'un ilk 11'i belirlemeye başladığı öğrenildi.
Buruk, Fotomaç'taki habere göre sezona iyi başlamayan Barış Alper Yılmaz'la özel bir görüşme yaptı. Buruk, Barış Alper Yılmaz'a güvendiğini belirterek, toparlanacağına inandığını söyledi. Barış Alper Yılmaz'ın Trabzonspor maçında da ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.
Bir diğer önemli kararın da Leroy Sane ile ilgili alındığı belirtildi. Okan Buruk'un formu düşük olan Leroy Sane'yi yedek soyunduracağı ileri sürüldü.
Galatasaray'da herkesin merak ettiği konu ise Victor Osimhen'in durumu. Osimhen oynayacak mı, oynamayacak mı?
Her ne kadar Osimhen'in durumunun cuma günü belli olacağı belirtilse de Vole Youtube kanalında Serdar Ali Çelikler, dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Çelikler, "Deniz Gül'ü çok beğendim. Çok araştırmacı. Buralara geliyor, buraya gidiyor. Ekmeğini taştan çıkarmaya çalışan bir görüntüsü var. Türk Milli Takımı ideal santrfor bulamadığı için Kerem Aktürkoğlu ile oynuyordu. Artık Montella da herhalde Deniz ile oynar" dedi.
Osimhen'le ilgili de konuşan Çelikler, "Bilgi olarak söyleyeyim Victor Osimhen, Trabzonspor maçında oynayacak" ifadelerini kullandı.