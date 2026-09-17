Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı için 3 önemli karar: Osimhen belli oldu

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Çelikler, "Deniz Gül'ü çok beğendim. Çok araştırmacı. Buralara geliyor, buraya gidiyor. Ekmeğini taştan çıkarmaya çalışan bir görüntüsü var. Türk Milli Takımı ideal santrfor bulamadığı için Kerem Aktürkoğlu ile oynuyordu. Artık Montella da herhalde Deniz ile oynar" dedi.