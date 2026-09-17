Son Dakika | Akaryakıt zammı tabelaya sığmayınca EPDK'dan karar çıktı

Bayiler, motorin fiyatı 100 liraya ulaşmadan önce tabelalarda fiyatın nasıl gösterileceğini EPDK’ya sordu. Kurum, virgülden sonra tek basamak kullanılmasında sakınca olmadığını bildirdi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre; EPDK, tabelada ilan edilen fiyatın pompada uygulanan ve kuruma bildirilen fiyatla uyumlu olması gerektiğini vurguladı. Fiyatın tüketici tarafından açıkça anlaşılması da istendi.

BAZI İSTASYONLAR MOTORİNİ FİYATINI TABELAYA KAĞITLA YAZDILAR

Motorinin litre fiyatı 100 lirayı aşınca bazı akaryakıt istasyonlarının tabelaları yeni fiyatı gösteremedi. Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında, 4 lira 68 kuruşluk zammın ardından güncellenemeyen tabelalar ekrana getirildi. İstanbul’da yayın yapılan bir istasyonda motorinin litre fiyatı 101 lira 6 kuruş olarak görüldü.

Ebru Baki, Anadolu Yakası’nda karşılaştığı bazı istasyonlarda motorin fiyatının yazması gereken yerde ‘0000’ gördüğünü anlattı. Bazı tabelalarda bu bölüm boş bırakıldı, bazılarında ise eski fiyat olan 99,99 lira görünmeye devam etti. İstasyonlar güncel fiyatı göstermek için tabelalara elle yazılmış kâğıtlar yapıştırdı. Kimi yerlerde fiyat başka bir alana yazıldı, kimi tabelalarda da kuruş hanesi gösterilmedi.

Halk TV Muhabiri Ceren Ural, yeni dijital tabelalarda fiyatın güncellenebildiğini, eski tabelaların ise üç haneli tutara uyarlanması gerektiğini aktardı. Bu işlem, istasyonlar için ek maliyet anlamına geliyor.