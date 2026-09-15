Bakan duyurdu: Türkiye'de buldular, tam 66 milyon yıllık çıktı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında ortaya çıkarılan fosil, tam 66 milyon yıl öncesine uzandı. 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kentinde bulunan deniz canlısı fosilinin, binlerce yıl önce yerleşim sakinleri tarafından bölgeye taşınmış olabileceği değerlendirildi.

KAZIDA MİLYONLARCA YILLIK İZ BULUNDU

Külhöyük kazı alanında bulunan Gastropoda fosilinin, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış karından ayaklı bir salyangoza ait olduğu belirtildi.

Fosilin, yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu’yu da kapsayan Tetis Denizi’nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.

FOSİLİN BULUNDUĞU YER DE DİKKAT ÇEKTİ

Keşfi daha dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise fosilin bulunduğu yer oldu.

5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük’te bulunan fosilin, binlerce yıl önce yerleşim sakinleri tarafından buraya taşınmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bu ihtimal, milyonlarca yıllık doğal bir oluşumun çok daha sonraki dönemlerde Külhöyük sakinlerinin yaşam alanına nasıl ulaştığı konusunda yeni bir araştırma başlığı ortaya koyuyor.

ANKARA’NIN GEÇMİŞİ MİLYONLARCA YIL ÖNCESİNE UZANDI

Külhöyük’teki arkeolojik kazılar, 2021 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde yürütülüyor.

Çalışmalar, Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında gerçekleştiriliyor.

BAKAN ERSOY KEŞFİ DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda keşfe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’daki Külhöyük’ten dikkat çekici bir keşif daha. Geçtiğimiz günlerde 4 bin yıllık Hitit kabında Sevgi Çiçeği’nin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaştığımız Külhöyük, bu kez Ankara’nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutuyor.

Gölbaşı Oyaca’daki kazılarımızda, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildi. Fosilin, Orta Anadolu’yu kapsayan Tetis Denizi’nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.

5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük’te bulunan fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürüttüğümüz çalışmalarla Külhöyük’ün geçmişini yeni bulgularla aydınlatmaya devam edeceğiz.” (DHA)