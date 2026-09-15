Tek başına nehri temizledi, dünya devinden sürpriz iş teklifi aldı!

Hindistan'da "Bittu Tabahi" adıyla tanınan 21 yaşındaki Surendra Singh Choudhary, tek başına yürüttüğü çevre mücadelesiyle küresel bir başarının simgesi oldu. Madhya Pradesh eyaletine bağlı Rajgarh bölgesindeki Ajnar Nehri'ni kendi imkanlarıyla temizleyen genç, biriken plastikleri, çöpleri ve yosunları kaldırarak nehrin çehresini değiştirdi.

SOSYAL MEDYADAN KÜRESEL DEVRİM

Çalışmalarına ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine önce Hintli sanayici Anand Mahindra'nın takdirini kazanan Surendra, ardından Hollanda merkezli The Ocean Cleanup kuruluşunun dikkatini çekti. Şirketin kurucusu ve CEO'su Boyan Slat, gence doğrudan "Gelin, bizimle çalışın" çağrısında bulunarak resmi iş teklifini iletti.

2040 yılına kadar okyanuslardaki yüzen plastiklerin %90'ını ortadan kaldırmayı hedefleyen The Ocean Cleanup bünyesine katılması beklenen genç aktivistin bu başarısı, bireysel eylemlerin ne denli büyük küresel etkilere dönüşebileceğini bir kez daha kanıtladı.