Denizin kilometrelerce altında gizemli variller bulundu

Kuzeydoğu Atlantik’in derinliklerinde radyoaktif atıklara ilişkin dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nin (CNRS) yürüttüğü NODSSUM araştırması kapsamında, uzun yıllardır deniz tabanında bulunan radyoaktif varillerin incelenmesi için bilim insanları görevlendirildi.

4 BİN 700 METRE DERİNLİKTE BİNLERCE VARİL BULUNDU

Araştırmanın ilk aşamasında, 4 bin 700 metre derinlikteki alanlarda yapılan incelemelerde, 3 bin 355 radyoaktif atık varili tespit edildi. Bazı varillerin ciddi şekilde korozyona uğradığı ve parçalanmış olduğu gözlemlenirken, radyoaktivite seviyelerinin genel olarak düşük olduğu, ancak bazı ölçümlerin tahminlerin üzerinde çıktığı belirlendi.

DERİN DENİZ EKOSİSTEMİ DE İNCELENİYOR

Bilim insanları, varillerin mevcut durumunu belirlemenin yanı sıra, radyoaktif atıkların derin deniz ekosistemi ve bu ortamda yaşayan canlılar üzerindeki muhtemel etkilerini de inceliyor. Deniz tabanındaki canlı türlerine yönelik araştırmalarda, bazı türlerin radyoaktif atıkların bulunduğu alanların çevresinde yaşamını sürdürdüğü tespit edildi.

Alınan örnekler laboratuvar ortamında analiz edilerek, radyoaktif maddelerin besin zincirine dahil olup olmadığı ve canlıların dokularında birikim gösterip göstermediği belirlenecek.