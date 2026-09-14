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Halk TV Spor Galatasaray'da 3 ismin bileti kesildi: İlk iş yollar ayrılacak

Galatasaray'da 3 ismin bileti kesildi: İlk iş yollar ayrılacak

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 3 ismin biletini kesti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da 3 ismin bileti kesildi: İlk iş yollar ayrılacak
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Süper Lig'de son olarak Kocaelispor'u konuk eden Galatasaray sahadan tek golle galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

3 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

Sarı-kırmızılılar yoluna dolu dizgin devam ederken ara transfer dönemi için de kadro planlaması devam ediyor. İlk olarak düşük performans gösteren isimlerle yollarını ayıracak olan Galatasaray yönetimi, 3 futbolcunun biletini kesti.

KAAN AYHAN VE İLKAY GÜNDOĞAN İLE YOLLAR AYRILACAK

İlk 5 haftada gösterdikleri performansla yetersiz kalan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan'a veda edilecek. İlkay Gündoğan'ın MLS veya Suudi Arabistan'a gidebileceği iddia edildi.

Galatasaray'da 3 ismin bileti kesildi: İlk iş yollar ayrılacak - Resim : 1

WILFRIED SINGO DA GİDİCİ

Bu iki ismin yanı sıra sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen performansı veremeyen Wilfried Singo da takımdan ayrılacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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