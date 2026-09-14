Galatasaray'da 3 ismin bileti kesildi: İlk iş yollar ayrılacak

Süper Lig'de son olarak Kocaelispor'u konuk eden Galatasaray sahadan tek golle galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

3 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

Sarı-kırmızılılar yoluna dolu dizgin devam ederken ara transfer dönemi için de kadro planlaması devam ediyor. İlk olarak düşük performans gösteren isimlerle yollarını ayıracak olan Galatasaray yönetimi, 3 futbolcunun biletini kesti.

KAAN AYHAN VE İLKAY GÜNDOĞAN İLE YOLLAR AYRILACAK

İlk 5 haftada gösterdikleri performansla yetersiz kalan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan'a veda edilecek. İlkay Gündoğan'ın MLS veya Suudi Arabistan'a gidebileceği iddia edildi.

WILFRIED SINGO DA GİDİCİ

Bu iki ismin yanı sıra sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen performansı veremeyen Wilfried Singo da takımdan ayrılacak.