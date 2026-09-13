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Halk TV Türkiye Son dakika | AKP'li milletvekilinin ağabeyi gözaltında!

Son dakika | AKP'li milletvekilinin ağabeyi gözaltında!

Son dakika... AKP'nin Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın ağabeyi Mehmet Dal'ın şafak operasyonu ile gözaltına alındığı öğrenildi.

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Son dakika | AKP'li milletvekilinin ağabeyi gözaltında!
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Kilis'te jandarma ekiplerinin yaptığı şafak operasyonunda AKP'nin Kilis Mİlletvekili Ahmet Salih Dal'ın ağabeyi Mehmet Dal ile Kilis İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu’nun gözaltına alındığı ifade edildi.

Son dakika | AKP'li milletvekilinin ağabeyi gözaltında! - Resim : 1
Kiliskenthaber'de yer alan gözaltı haberi

Kiliskenthaber'in haberine göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde hem milletvekili Ahmet Salih Dal'ın ağabeyi Mehmet Dal, hem de Kilis İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu'nu gözaltına aldı.

Son dakika | AKP'li milletvekilinin ağabeyi gözaltında! - Resim : 2
Mehmet Dal (sağda)
Murat Küçükoğlu (solda)

Soruşturmanın yaklaşık 1 yıldır devam ettiği ileri sürüldü.

Son dakika | AKP'li milletvekilinin ağabeyi gözaltında! - Resim : 3
AKP Kilis Mİlletvekili Ahmet Salih Dal

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın hangi iddialara dayandığına ve gözaltına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İL ÖZEL İDARESİ SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLÜYORDU

Kilis yerel haber sitelerinden 'Serhat Kilis Gazetesi'nin, sosyal medya hesabında yer alan habere göre, Kilis’te Cumhuriyet Başsavcılığı İl Özel İdaresi soruşturması kapsamında bugün birden fazla kişi gözaltına alındı.

Son dakika | AKP'li milletvekilinin ağabeyi gözaltında! - Resim : 4
Serhat Kilis Gazetesi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan
İl Özel İdaresi soruşturması haberi

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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