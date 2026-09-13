Son dakika | AKP'li milletvekilinin ağabeyi gözaltında!
Son dakika... AKP'nin Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın ağabeyi Mehmet Dal'ın şafak operasyonu ile gözaltına alındığı öğrenildi.
Kilis'te jandarma ekiplerinin yaptığı şafak operasyonunda AKP'nin Kilis Mİlletvekili Ahmet Salih Dal'ın ağabeyi Mehmet Dal ile Kilis İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu’nun gözaltına alındığı ifade edildi.
Kiliskenthaber'in haberine göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde hem milletvekili Ahmet Salih Dal'ın ağabeyi Mehmet Dal, hem de Kilis İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu'nu gözaltına aldı.
Soruşturmanın yaklaşık 1 yıldır devam ettiği ileri sürüldü.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın hangi iddialara dayandığına ve gözaltına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İL ÖZEL İDARESİ SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLÜYORDU
Kilis yerel haber sitelerinden 'Serhat Kilis Gazetesi'nin, sosyal medya hesabında yer alan habere göre, Kilis’te Cumhuriyet Başsavcılığı İl Özel İdaresi soruşturması kapsamında bugün birden fazla kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar gelecek...