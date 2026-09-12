YENİ Parti'den 'Üsküdar milletindir' mitingi! Özgür Özel yapılanları bir bir anlattı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin kazandığı Üsküdar Belediye Başkanvekili Seçimi öncesi ve sonrasında yapılanları bir bir anlattı.

"Önce sizin seçtiğiniz, kararı sizin verdiğiniz belediye başkanımız Sinem Dedetaş'ı haksız, hukuksuz, ispatsız, mesnetsiz bir şekilde sadece tutuklayabilmek için iftiralar attılar, gözaltına aldılar, haksız bir tutukluluk yaptılar. Ardından 5 Ağustos günü apar topar belediye başkan vekilliği seçimine giriştiler. Birinci tur tamam, ikinci tur tamam, üçüncü turda bir büyük ihaneti gördük. Bir büyük ihanetle o gün, belediye meclis üyesi olarak güya bizimle birlikte olan, bizim listelerimizden seçilmiş olan dört kişinin tavır değiştirdiğini gördük." diyen Özel şöyle konuştu:

"Aslında daha fazlasını hedeflemişlerdi. Onun için o kumpası kurmuşlardı. O gün o oyun, o gün için tutmadı, yarıda kaldı ve gösterdiğimiz belediye başkan vekilimiz seçildi; partimizin oylarıyla son turda seçildi. Ancak kötülük durmadı. Ne yaptıklarını biliyorlardı, daha fazlasına hazırlandılar. Bitmiş bir oylamaya itiraz edip sonucu bu kadar net olan bir seçimde, bu kadar açık olan bir seçimde buldukları bir mahkemeye Üsküdar Belediye Başkan vekilliği seçimini iptal ettirdiler ve yeniden bir seçim kararı aldılar.

Bu kez seçim 5 Eylül günü yapılacaktı. Ancak bu tasarlama bir yerlerde öyle hazırlanmıştı ki seçimin yapılmasından üç gün önce, önce üç belediye meclis üyemizi gözaltına aldılar. Dört gün tutukluluk süresi var. O dakika seçimi iptal ettirip valinin yetkisinde en erken üç, en çok on gün varken üçüncü gün sabaha, gözaltındakiler oy kullanamayacağı bir saate ve güne apar topar seçimi koydular.

Şimdi, o gün grubumuz meclise gitmeyerek çoğunluğu sağlatmayıp seçimi salı gününe bıraktığında, bu kez üç arkadaşımızdan ikisini tutuklayarak, sırf seçimde oy kullanamasınlar diye özgürlüklerinden alıp cezaevine koydular. Ve bu süreçte dört; daha önceki seçimde çeşitli yöntemlerle devşirdikleri kişiyi partilerine geçirip, iki tutukluyu içeride tutup seçimin yapılacağı gün için de şöyle bir karar aldılar..."