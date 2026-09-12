YENİ Parti'den 'Üsküdar milletindir' mitingi! Özgür Özel yapılanları bir bir anlattı
AKP'nin operasyonlar ve transferler sonrası kazandığı Üsküdar Belediyesi seçimleri sonrası YENİ Parti, Üsküdar'da miting düzenleme kararı aldı. İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Özgür Özel Üsküdar'da yapılanları bir bir anlattı.
YENİ Parti, tartışmalı belediye başkanvekilliği seçiminin ardından Üsküdar'da "Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir" mitingi düzenliyor. Üsküdar İskele Meydanı'nda düzenlenen mitinge yurttaşların ilgisi yoğun oldu.
TARTIŞMALI ÜSKÜDAR SEÇİMLERİ
Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi, AKP'nin itirazı üzerine iptal edildi.
İstanbul Valiliğinin belirlediği yeni seçim tarihi öncesinde CHP'li iki üye tutuklanırken dört üye de AKP'ye geçti. Bu gelişmelerin ardından yapılan seçimi ise Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla kazandı.
YENİ PARTİ'DEN ÜSKÜDAR'DA "KARAR MİLLETİNDİR" MİTİNGİ
Seçim sonrası açıklama yapan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP'ye geçen üyelere yargı yoluyla baskı yapıldığını öne sürdü. Tartışmalar sürerken YENİ Parti, Üsküdar İskele Meydanı'nda "Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir" mitingi düzenleme kararı aldı.
YURTTAŞLAR MEYDANA AKIN ETTİ
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "Milletin vermediği belediyeyi hileyle alanlara karşı meydanlardayız." ifadeleriyle çağrıda bulunduğu mitinge yurttaşların ilgisi yoğun oldu.
Ayrıntılar geliyor...
"ÜSKÜDAR SENİN DEĞİL MİLLETİN KALESİDİR"
"Buradan, Üsküdar’dan madem ki ilçen ya, madem ki kalen ya. Ama sakın şunu unutma, sen istediğin kadar iradesine kapkaç yap, iradesini çalmaya çalış, Üsküdar o hesapları bozdu. Üsküdar bundan sonra ne senin, ne partinin kalesidir." diyen Özgür Özel AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu sözlerle seslendi:
"Üsküdar milletin kalesidir. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Daha önce bunu yaptık bakın ne çıktı. Aydın’da topuklayan birisi AK Parti’ye katılmıştı. Bir gece mitinginde Erdoğan’a çağrıda bulundum aynı böyle. Duymadı. Hiç oralı olmadı. Ama geçen hafta gördünüz, Aydın’ın seçim anketi yayınlandı. Geçmişte rekor oylarla seçilen, sonra Aziz İhsan Aktaş kumpası tehdidi ile AK Parti’ye devşirilen, topuklayıp kaçan, milletin gözünden düşmüş, gönlünden düşmüş yerlerde sürünüyor. YENİ Parti Aydın’da tek başına yüzde 50. Muhalefet, Aydın’da yüzde 65. ‘Kararsızım, oy kullanmayacağım’ yüzde 17. Geriye kalan yüzde 18 topuklayan efenin cilvesi. Haydi bakalım, haydi bakalım. Şimdi buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Burası Üsküdar. Ben Üsküdar’a, ben Sinem Başkan’a, millete güveniyorum. Kendine güveniyorsan çık karşımıza, yenileyelim seçimleri. Belediye meclisinden adam satın alarak tehditle, şantajla, yargı gücüyle bir ilçeyi alıyorsan o bir seçim başarısı değil, tükenmişliğin itirafıdır. Kendine güvenen karşımıza çıksın."
"BİRİLERİ MÜCADELE AZMİMİZİ KIRMA ÇABASINDA OLABİLİR"
YENİ Parti Lideri Özgür Özel, sosyal medyada mücadele azmini kırmak amacıyla algı operasyonları yürütüldüğünü belirterek "Kimse umutsuzluğa kapılmasın, ant olsun ki biz o sandığa varacağız. Bu seçimi alacağız." dedi.
"HAİNLERİ TEPE TEPE KULLANSINLAR"
Özgür Özel, AKP'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e sert sözlerle yüklenirken şöyle konuştu:
"Bizim yanımızda Allah’a şükürler olsun, bizim yanımızda ‘AK Parti’ye geçeceğime onurumla hapis yatarım’ diyen Sinem Dedetaş gibi yoldaşlarımız var. İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet var. Tanıdığım güne şükrettiğim, aslanlar gibi duran Onursal Adıgüzel kardeşim var. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu var.
Bizim yanımızda bu kahraman, bu cesur, bu onurlu insanlar; onların yanında ise korkudan tir tir titreyen, Tuzla’daki ismine layık olamayan Eren Aliler var. Soy ismini hak etmeyen, taşıyamayan Çekmeköy’deki Orhan Çerkez var. Beykoz’un hiç özlemeyeceği, ilk seçimde def edeceği Beykoz’un iradesini satan, Beykoz’un seçimden sonra hiç özlemeyeceği Özlem var. Onların yanında yaşına - başına güvenip Şile’yi emanet ettiğimiz, partisini ve Şile’yi satan Sacit Terzi var. Bize Sinemler, bize Ekremler, Ekrem İmamoğluları, Ekrem Bakiler, Amine Cansu Çelikler yeter. Hainleri, satılmışları tepe tepe kullansınlar. Tepe tepe."
"TARİHE UTANÇLA GEÇECEK BİR İŞ YAPTILAR"
"Tarihe utançla geçecek bir iş yaptılar. Dört transfer, iki tutuklamayla yaptırdıkları oylamada ‘Seçim kazandık’ diye övündüler. Şimdi Üsküdar’ın güzel insanlarının şahitliğinde şunu söylüyoruz. Birçok şey konuşuldu, bunların hepsini satır satır yazdık. Gittik, adliyeye suç duyurusunda bulunduk." diyen Özel sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buradan Üsküdar’da AK Parti’ye, MHP’ye oy vermiş ama ‘Yalandan korkarım, haramdan korkarım’ diyen kim varsa ona söylüyorum tarih önünde. Ahmet Başbaydar, ‘Terör örgütü üyeliğinden ceza alan, 15 yıldır İngiltere’de olan oğlumu getirme sözü verdi Adalet Bakanlığı’ diye 40 kişinin önünde itirafta bulundu.
Cumhuriyet Başsavcılığı, eğer adının başındaki ‘Cumhuriyet’ adını hak edeceksen Ahmet Başbaydar’ı çağıracaksın, oğlunun durumuna bakacaksın, 40 kişinin şahitliğini dinleyeceksin, görevini öyle yapacaksın. Hüseyin Kazan, ‘Oğlum tutuklu. iyi halden yararlandırmıyorlar, hapisten çıkamıyor’ derken 5 Ağustos’ta içeride, eylüle gelince dışarıda.
Bunu da yazdık suç duyurusunda. Bunu da çağıracaksın, sonuna kadar araştıracaksın, bu milletin karşısına ondan sonra çıkacaksın. Ayhan Aydın… Ben kime ne anlatıyorum? Üsküdar her şeyi biliyor, her şeyi. Belediye meclis Üyesi Ayhan Aydın, arkadaşımızı arıyor, telefonda ağlayarak, ‘Savcı tutuklamayla tehdit etti. ‘Amine Cansu Çelik’i aldık, tutukladık. Seni de alır, koyarız’ dedi. Hasta, engelli çocuğum var, engelli eşim var. Ben ne yapayım?’ diyor. Ertesi sabah savcı çağırıp soruyor.
‘O gün kafam çok karışıktı, ne dediğini bilmiyorum’ diyor. Bunlar altyazıya ‘İddiaları kabul etmedi’ diye yazıyorlar. Tahsin Usta, ailesinin reddettiği Tahsin Usta. Hani herkesin bazına bakıyorsunuz ya.
Birinci, ikinci, üçüncü derece yakınına bakıyorsunuz ya. Buradan oraya baz çıksa ‘Eşleşti’ diyorsunuz ya. Eşleştirin bakalım Tahsin Usta’yı kimlerle, nelerle. Haydi bakalım, haydi bakalım.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN VALİ GÜL'E SERT SÖZLER
YENİ Parti Lideri Özgür Özel, İstanbul Valiliği'nin seçim öncesi aldığı "Grubu olmayanlar belediyeye giremez" kararına tepki gösterdi.
Özel, Vali Davut Gül'e şöyle seslendi:
"Bak ne yapmışsın. İçeride belediye meclis üyeleri pazara kadar duracak diye, cumartesiye seçim koymuşsun. Yeni parti il başkanı Özgür Çelik partisinin hakkını hukukunu, Dedetaş'ın hakkını hukukunu, Üsküdar'ın hakkını hukukunu savunamasın diye, grubu bulunmayan parti belediye binasına giremez diye yazı yazmışsın.
Sonra, biz buna karşı aslanlar gibi parti disiplini içinde, görev bilinci içinde duran üç arkadaşımıza grup kurdurmuşuz; başkan ve parti seçimlere girebilsin diye. O İstanbul Valisi yeni yazı yazmış 'hiçbir parti girmeyecek' diye. Bir de soruyor İstanbul Valisi 'ben ne yapmışım?'. Ne yapacaktın? AK Parti'nin ampul bayrağıyla İstanbul'da şehir turu mu atacaktın? Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!
Seni devletin valisi diye o makamlarda oturtup da, o makamda oturup da hükümetin valisi olana, AK Parti'nin il başkanından çok AK Parti'ye çalışan valiye yazıklar olsun!
Türkiye'deki, Türkiye'de görevini devlete sadakatle yapan kaymakamlara, valilere sözüm yok. Ama gün gelecek, devran değişecek, keser dönecek, sap dönecek. O gün AK Parti'nin il başkanlığını yapanlar hesap verecek, hesap verecek!
Tarihe utançla geçecek bir iş yaptılar ve ve dört transfer, iki tutuklamayla yaptırdıkları oylamada seçim kazandık diye övündüler. Şimdi Üsküdar'ın, Üsküdar'ın güzel insanlarının şahitliğinde şunu söylüyoruz: Birçok şey konuşuldu, bunların hepsini satır satır yazdık. Gittik adliyeye suç duyurusunda bulunduk.
Buradan Üsküdar'ın AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş ama yalandan korkarım, haramdan korkarım diyen kim varsa ona söylüyorum tarih önünde. Ahmet Başpaydar, terör örgütü üyeliğinden ceza alan, 15 yıldır İngiltere'de olan oğlumu 'getirme sözü verdi Adalet Bakanlığı' diye 40 kişinin önünde, 40 kişinin önünde itirafta bulundu.
Cumhuriyet Başsavcılığı, eğer adının başındaki Cumhuriyet adını hak edeceksen Ahmet Başpaydar'ı çağıracaksın, oğlunun durumuna bakacaksın, 40 kişinin şahitliğini dinleyeceksin, görevini öyle yapacaksın. Hüseyin Kazan, 'oğlum tutuklu, iyi halden yararlandırmıyorlar, hapisten çıkamıyor' derken 5 Ağustos'ta içeride, Eylül'e gelince dışarıda. Bunu da yazdık suç duyurusuna. Bunu da çağıracaksın, sonuna kadar araştıracaksın, bu milletin karşısına ondan sonra çıkacaksın."
ÜSKÜDAR'DA YAPILANLARI BİR BİR ANLATTI
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin kazandığı Üsküdar Belediye Başkanvekili Seçimi öncesi ve sonrasında yapılanları bir bir anlattı.
"Önce sizin seçtiğiniz, kararı sizin verdiğiniz belediye başkanımız Sinem Dedetaş'ı haksız, hukuksuz, ispatsız, mesnetsiz bir şekilde sadece tutuklayabilmek için iftiralar attılar, gözaltına aldılar, haksız bir tutukluluk yaptılar. Ardından 5 Ağustos günü apar topar belediye başkan vekilliği seçimine giriştiler. Birinci tur tamam, ikinci tur tamam, üçüncü turda bir büyük ihaneti gördük. Bir büyük ihanetle o gün, belediye meclis üyesi olarak güya bizimle birlikte olan, bizim listelerimizden seçilmiş olan dört kişinin tavır değiştirdiğini gördük." diyen Özel şöyle konuştu:
"Aslında daha fazlasını hedeflemişlerdi. Onun için o kumpası kurmuşlardı. O gün o oyun, o gün için tutmadı, yarıda kaldı ve gösterdiğimiz belediye başkan vekilimiz seçildi; partimizin oylarıyla son turda seçildi. Ancak kötülük durmadı. Ne yaptıklarını biliyorlardı, daha fazlasına hazırlandılar. Bitmiş bir oylamaya itiraz edip sonucu bu kadar net olan bir seçimde, bu kadar açık olan bir seçimde buldukları bir mahkemeye Üsküdar Belediye Başkan vekilliği seçimini iptal ettirdiler ve yeniden bir seçim kararı aldılar.
Bu kez seçim 5 Eylül günü yapılacaktı. Ancak bu tasarlama bir yerlerde öyle hazırlanmıştı ki seçimin yapılmasından üç gün önce, önce üç belediye meclis üyemizi gözaltına aldılar. Dört gün tutukluluk süresi var. O dakika seçimi iptal ettirip valinin yetkisinde en erken üç, en çok on gün varken üçüncü gün sabaha, gözaltındakiler oy kullanamayacağı bir saate ve güne apar topar seçimi koydular.
Şimdi, o gün grubumuz meclise gitmeyerek çoğunluğu sağlatmayıp seçimi salı gününe bıraktığında, bu kez üç arkadaşımızdan ikisini tutuklayarak, sırf seçimde oy kullanamasınlar diye özgürlüklerinden alıp cezaevine koydular. Ve bu süreçte dört; daha önceki seçimde çeşitli yöntemlerle devşirdikleri kişiyi partilerine geçirip, iki tutukluyu içeride tutup seçimin yapılacağı gün için de şöyle bir karar aldılar..."
"FIRTINA OLANLARA RÜZGAR NEYLESİN..."
YENİ Parti Lideri Özgür Özel, konuşmasına Grup Yorum'un "Açlığın Yürüyüşü Büyüyor" şarkısından dizelerle başladı.
Grup Yorum'un direniş ve dayanışmayı vurgulayan dizelerine atıfta bulunan YENİ Parti Genel Başkanı'nı bugünün 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümü olmasına dikkat çekerek şunları söyledi:
"Bu meydana ses verenlere selam olsun! Bu meydandan, milletten değil de iktidardan ve yargısından meşruiyet arayanlara yazıklar olsun! YENİ Parti olarak tüm darbelere karşıyız. Hiçbir darbenin arkasında olmadık; hiç sevmediğimize de yapılsa sandığa saygıdan, millete saygıdan tüm darbelere karşı çıktık. 12 Eylül'ü yapanlara da 15 Temmuz'u yapanlara da 19 Mart'ı yapanlara da 21 Mayıs'ı yapanlara da yazıklar olsun!"
"BU MU SENİN DEMOKRATLIĞIN"
"Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: Bu mu senin demokratlığın, bu mu senin gücün, yazıklar olsun!" diyen Özel şöyle konuştu:
"Gün gelecek devran değişecek. O gün AKP'nin il başkanlığını yapan valiler, kaymakamlar hesap verecek."
ÖZGÜR ÖZEL ALANA DENİZ TAKSİYLE GELDİ
Öğle saatlerinde eski Başbakan ve kapatılan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikâhına katılan YENİ Parti Lideri Özgür Özel, ardından Üsküdar İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge katıldı.
"HAKKIYLA ALINMIŞ BİR SEÇİM OLSA TEBRİK EDERDİM"
Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan seçilmiş Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, cezaevinden gönderdiği mektupla meydanda toplanan yurttaşlara seslendi.
YENİ Parti Kurucu Üsküdar İl Başkanı Berk Tütüncü tarafından seslendirilen mektubunda Dedetaş'ın dikkat çeken ifadeleri şöyle:
"Hakkıyla alınmış bir seçim olsa tebrik ederdim ama ne mümkün! Siyasi nezaket devrede olsa teşekkür ederdim ama ne mümkün! Millî iradeye saygı gösterilmiş olsa gurur duyardım ama ne mümkün! Anayasamız açık: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Yani yargı da idare de gücünü doğrudan sizlerden alır, almalıdır. Ancak bugün sandıkta kazanamayanlar, halkın ortak iradesini gölgelemek istiyor."
Sinem Dedetaş'ın cezaevinden yazdığı mektubun tamamı şöyle:
"Sevgili Üsküdarlılar, Sevgili Komşularım,
8 Eylül’de yenilenen Üsküdar Belediye Başkanlığı Vekilliği seçiminden bu yana bir şey yazamadım. Denedim ama yaşadıklarımız karşısında kelimeler kifayetsiz kaldı.
Hakkıyla alınmış bir seçim olsa; tebrik ederdim, ne mümkün? Siyasi nezaket devrede olsa teşekkür ederdim; ne mümkün? Milli iradeye saygı gösterilmiş olsa; gurur duyardım, ne mümkün?
Anayasamız açık: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani yargı da idare de gücünü doğrudan sizlerden alır. Almalıdır. Ancak bugün sandıkta kazanamayanlar halkın ortak iradesini gölgelemek istiyor.
Buna karşı, tutuklanmak, evlatlarından, sevdiklerinden ayrı kalmak pahasına sizin iradenize sahip çıkanlar da oluyor, kendi menfaatlerini halkın iradesinden üstün görenler de. Hepsini sizler görüyor, değerlendiriyorsunuz. Kadim Üsküdar’ın geleceğine ve komşuluk hukukumuza yapılan bu müdahaleleri Üsküdarlılar, bizler hak etmiyoruz.
Belediyeler birer devlet ve kamu kurumu ve idaresidir. Bu yönüyle bütün eylem ve işlemleri idari yargının denetimine tabidir. Aynı zamanda ilgili Bakanlıklar ve Sayıştay tarafından da bu işlemler denetlenir.
Bunun haricinde suç teşkil eden ve ceza sorumluluğu gerektiren işlem ve eylemler nedeniyle de ceza sorumluluğunun şahsiliği prensibi doğrultusunda, o eylemin failleri hakkında adli yargı tarafından soruşturma ve kovuşturma yapılır. Bütün bunlar demokratik bir hukuk devletinin gereği olarak ve hukukun öngördüğü meşru amaçlar ve usuller çerçevesinde yürütülmelidir.
Peki, Üsküdar Belediyesi’nde yaşanan süreç, hukuken meşru ve hukukun öngördüğü amaçlar ve usuller dahilinde midir? Yoksa siyasi hesapların gölgesinde midir? Sizler günlerdir döktüğünüz göz yaşları ve dayanışma duyguları, tepkileriyle bunun cevabını veriyorsunuz.
İnsanlığın binlerce yıldır çok acı tecrübelerden sonra kendi eliyle, kararıyla, birikimiyle kurduğu ve toplumsal barışın ve huzurun sağlanması için her değerin üstünde tuttuğu şey: Hukuk düzenidir. Bu düzenin sarsılması, onca acı tecrübeden hiçbir ders alınmamışçasına o acıları geri çağırmaktır. Hukukun üstünlüğü ve demokrasi, hepimizin hak ettiği mutlu ve huzurlu yurttaşlar olmanın temelidir.
Adaletin karşısında hepimiz âciziz, bu çok net. O yüzden adaleti tesis edenler, herkese eşit davranmak, objektif bakabilmek ve öngörülebilir olmak zorundadır.
Bu noktada ifade etmek isterim ki, tutuklamanın tedbir olması gerekirken bir cezalandırmaya dönüştüğü günleri yaşıyoruz. Daha fazla hak kaybına, vicdan yüküne ve kul hakkına girmeden, bu uygulamaların son bulması isteğimizdir.
Sözlerime son verirken; değerli büyüklerim, kıymetli küçüklerim, canım kardeşlerim ve çok sevgili çocuklar.
Üsküdar’da mutluluğu, kimseyi dışarıda bırakmadan, hep birlikte, bize oy veren ya da vermeyen komşularımızla birlikte inşa ettik. Birlikte başardık, birlikte korumalıyız.
Hasretlik zor geliyor, yalan yok. Üzerine, yaşanan haksızlıklar ile günler iyice ağırlaştı. Bu kasveti dağıtmak için, dayanışma duygularınız, varlığınız, sesim olmanız paha biçilemez kıymette. Sağ olun, var olun, eksik olmayın…
Geleceğimize, irademize ve Üsküdar’ın yarınlarına hep birlikte sahip çıkıyoruz. Hak galip gelecek, birlikteliğimiz kazanacak. Hepinizi özlemle selamlıyor, en içten sevgilerimle kucaklıyorum…
Selametle.”