Eylül ayı bitmeden emeklilerin hesabına 25 bin TL yatacak

Eylül ayı sonuna kadar milyonlarca emekliyi sevindiren bir gelişme yaşandı. Emeklilerin hesabına 25 bin TL'ye varan ödeme yapılacağı açıklandı. Bütçeleri rahatlatacak bu fırsattan yararlanmak isteyen hak sahipleri, ödeme planını ve başvuru koşullarını merakla takip ediyor. Ödemeden faydalanmak isteyenler için başvuru aşaması ve tüm ayrıntılar belli oldu.

EMEKLİLERE 25 BİN TL'YE VARAN NAKİT ÖDEME

Bu kapsamda Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterileri için toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül paketini duyurdu. Kampanya detaylarına göre; SGK emeklilerine 15.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon ödeniyor. Buna ek olarak; Bonus Kart veya Paracard ile yapılan 2.000 TL’lik harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap üzerinden gerçekleştirilen 2.000 TL’lik harcamaya 2.000 TL ve yeni yaptırılacak sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL’ye varan ekstra bonus imkanı sunuluyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 30 EYLÜL

Emeklilere özel hazırlanan bu avantajlı kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor. Kampanya, 1 - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Eylül ayı bitmeden emekli maaşını taşıma ve başvuru adımlarını tamamlayan SGK emeklileri, nakit promosyon ve bonus imkanlarından hemen faydalanmaya başlayabilecek.

Maaş aktarımı ve başvuru işlemleri bankanın mobil uygulaması, internet şubesi veya en yakın fiziki şubeler üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Banka, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.