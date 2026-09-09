Burası Arizona değil! Türkiye'deki bu vadiyi kimse bilmiyor
Kars'ın Kağızman ilçesindeki Bayam Kızıllıkları, doğal aşınmayla şekillenen kızıl kaya oluşumlarıyla görsel şölen sunuyor. ABD kanyonlarını aratmayan doğa harikası için bölge kulüpleri turizme kazandırma çağrısı yapıyor.
Kars'ın Kağızman ilçesinde yer alan Bayam Kızıllıkları, kızıl tonlardaki kayalıkları ve doğal yapısıyla doğa tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.
Kötek ile Bayam köyleri arasında uzanan saha, doğal aşınmalar sonucu biçimlenen ilginç kaya formlarıyla yoğun dikkat çekiyor.
İnce kum tabakalarının üzerinde yükselen mantar biçimli kayalar, özellikle havadan görüntülendiğinde seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Çevresi yeşile bürünen kızıl kayalıklar, bölgeyi ziyaret eden fotoğraf tutkunlarına son derece etkileyici kareler sunuyor.
Klasik turizm rotalarının dışında kalan bölge, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık ile doğa sporları açısından önemli bir potansiyel taşıyor.
Kağızman'daki bu eşsiz coğrafya, doğal yapısı ve rengiyle ABD'nin Arizona eyaletindeki kanyonları andırıyor.
Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Harun Ağdaş, spor kulübü olarak bu sahaya zaman zaman yürüyüşler düzenlediklerini aktarıyor.
Parkuru kendi yürüyüş rotalarına eklediklerini belirten Ağdaş, buradaki doğal oluşumları inceleyen misafirlerin kanyonu çok beğendiğini ifade ediyor.
Ağdaş, Arizona ile kıyaslanacak güzellikteki bu alanın turizme kazandırılmasını isteyerek herkesin bu özel parkurda yürümesini öneriyor.
İlçenin doğal güzelliklerini tanıtmayı ve alternatif turizm rotaları oluşturmayı amaçlayan kulüp, doğaseverleri bölgenin güzelliklerini görmeye davet ediyor.
(AA)