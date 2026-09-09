Halk TV Türkiye Burası Arizona değil! Türkiye'deki bu vadiyi kimse bilmiyor

Burası Arizona değil! Türkiye'deki bu vadiyi kimse bilmiyor Kars'ın Kağızman ilçesindeki Bayam Kızıllıkları, doğal aşınmayla şekillenen kızıl kaya oluşumlarıyla görsel şölen sunuyor. ABD kanyonlarını aratmayan doğa harikası için bölge kulüpleri turizme kazandırma çağrısı yapıyor.

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