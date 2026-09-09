Atatürk'ün Kızları kupayı Beştepe'ye götürdü: Erdoğan ile Eda Erdem'in diyaloğu gündem oldu

2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Atatürk'ün Kızları ile İtalya karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede millilerimiz sahadan 3-2 galip ayrıldı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Turnuvada son şampiyon unvanıyla mücadele eden Filenin Sultanları üst üste ikinci kez altın madalyayı kazandı. Milliler bu yaz hem Milletler Ligi, hem Akdeniz Oyunları hem de Avrupa Şampiyonası'nda galip gelerek tarih yazdı.

KUPAYI BEŞTEPE'YE GÖTÜRDÜLER

Şampiyonluğun ardından Beştepe'ye giden Filenin Sultanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu.

Görüşme sırasında A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ile Erdoğan arasındaki diyalog gündem oldu.

ERDOĞAN ARAYA GİRDİ SAKATLIK DİYALOĞU GÜNDEM OLDU

Eda Erdem, "Sayın Cumhurbaşkanım" diye konuşmasına başlarken Erdoğan araya girerek "Sakatlık falan kalmadı değil mi?” sorusunu yöneltti.

Eda Erdem ise cevabında "Çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim” diye konuştu.

"TARİF ETMESİ ÇOK ZOR MUTLULUK VE GURUR"

Ay yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Eda Erdem konuşmasının devamında şu sözleri sarf etti:

İki kez üst üste Avrupa şampiyonu olmak ve bunu kendi ülkemizde, kendi seyircimizin önünde başarmak gerçekten hepimizin tarif etmesi çok zor mutluluk ve gurur. Bizler bu formayı, ay yıldızlı formayı giyerken ülkemizi, Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük sahnelerinde en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ediyoruz. Ve bunu yaparken de bunun bilinci ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bence bu başarının en güzel yanlarından biri yeni nesillere sporu teşvik etmek olacağına inanıyorum.

"GENÇ NESİLLERE NELERİ BAŞARABİLECEKLERİNİ GÖSTERMEK ÇOK DEĞERLİ"

Çünkü spor sadece çocukların fiziksel gelişimini sağlamıyor. Disiplini, özgüveni, kendilerine inanmalarını, kaybettikleri zaman yeniden ayağa kalkıp o mücadeleyi tekrar devam etmelerini sağlıyor. Bence kazandığımız başarıların yanında genç nesillere, hayal kurmalarına, mücadele etmelerine, çalıştıkları sürece neleri başaracaklarına gösterebilmemiz bence bu kupaların yanında da çok değerli bizim için. Aynı zamanda da burada ağırlanmaktan ve devletin en üst makamında bu takdiri görmek bizler için gerçekten çok kıymetli. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.