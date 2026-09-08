Rüzgar enerjisiyle aylarca uçabilir!

Büyük bir batarya ya da güneş panelleri kullanmak yerine bu drone, albatros kuşlarının doğada sergilediği dinamik süzülme (havada asılı kalma) prensibini esas alıyor.

Kanat açıklığı yaklaşık üç metre olan drone, deniz yüzeyinin farklı yüksekliklerindeki rüzgar hızı farkından yararlanarak enerji elde ediyor.

Geliştiricinin açıklamasına göre sistem, döngüsel olarak irtifa kazanıp ardından alçalarak farklı hızlardaki hava katmanları arasında geçiş yapıyor. Doğru hesaplanmış bir rota sayesinde dronun bu hareketi, rüzgarın aerodinamik kayıpları kısmen telafi etmesini ve minimum motor kullanımıyla uçuşun sürdürülmesini sağlıyor.

BENGAL KÖRFEZİ’NDEKİ İLK TESTLER BAŞARILI

Alteon bu sistemi Bengal Körfezi üzerinde test etti bile. Drone, otonom olarak yedi dinamik süzülme döngüsünü tamamladı ve 100 km/s'in üzerinde hızlara ulaştı. Uçuş sırasında bazı noktalarda su yüzeyinin yaklaşık bir metre üzerinde süzülmeyi başardı.

Hintli girişim için sıradaki hedef ise çok daha kritik: Tamamen enerji açısından nötr bir dinamik süzülme seviyesine ulaşmak. Bu modda insansız hava aracı, hiçbir motor desteği olmadan döngüleri gerçekleştirmeli ve aerodinamik kayıpları yalnızca rüzgar gradyanından elde ettiği enerjiyle telafi etmelidir.

STRATEJİK VE BİLİMSEL GÖREVLERDE KULLANILABİLECEK

Geliştiriciler ayrıca uçuş sırasında ortaya çıkan fazla enerjiyi bataryaları şarj etmek için değerlendirmeyi hedefliyor. Bu amaçla pervanelerin küçük birer rüzgar türbini gibi çalışması planlanıyor. Depolanan bu enerji; uçaktaki elektronik cihazlar ile sensörleri beslemek ve uçağın olumsuz rüzgar koşullarında güvenle seyretmesini sağlamak için kullanılacak.

Teknolojinin uzun süreli otonom uçuşlara uygun hale getirilmesi durumunda, bu tür insansız hava araçları uzak deniz bölgelerinde aylarca devriye gezebilecek. Alteon; potansiyel uygulama alanları olarak sınır gözetimi, balıkçı gemilerinin takibi ile meteorolojik ve oşinografik veri toplama faaliyetlerini işaret ediyor.