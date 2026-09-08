Üsküdar'da başkan vekili için seçim günü: İşte yaşanan gelişmeler
Üsküdar’da başkan vekili seçimi bugün yeniden yapılacak. AKP-MHP ve CHP-YENİ Parti gruplarının 21’er üyesi bulunuyor. CHP'nin iki üyesi seçimden önce tutuklandı. Seçim saat 09.00'da başladı.
Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekili seçimi günü... Tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan süreçte, 5 Ağustos’ta CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkan vekili seçilmişti. AKP'nin adayı ise 18 oy almıştı.
AKP’nin yaptığı itirazın ardından mahkeme, 25 Ağustos’ta seçimde usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmederek seçimin yenilenmesine karar verdi. 6 Eylül’de yapılan ikinci seçimde YENİ Partili ve CHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim 8 Eylül saat 09.00’a, yani bugüne ertelendi.
Dün YENİ Partili ve CHP'li ilçe başkanları ortak basın toplantısı yaparak seçimde birlik içerisinde olacaklarını duyurdu.
MECLİS'TE KRİTİK DAĞILIM
CHP'li Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki, seçimden önce yapılan operasyonla tutuklandı.
Son tabloda AKP-MHP grubunun 21, CHP-Yeni Parti ittifakının da 21 meclis üyesi bulunuyor.
YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik, seçimden önce CHP'den AKP'ye geçen 4 meclis üyesinin aileleriyle temas kurmaması için İstanbul il dışına götürüldüğünü iddia etti.
İşte Üsküdar'daki seçim gününde yaşananlar...
SEÇİM BAŞLADI
Üsküdar'daki seçim başladı. Oy kullanma işlemine geçilmeden önce oy pusulaları mühürleniyor. CHP ve AKP'nin adayları bir önceki seçimden farksız.
CHP'nin adayı: Sibel Tan Çetinkaya
AKP'nin adayı: Dündar Ziya Gültekin
GAZETECİLER İÇERİ ALINMIYOR
Halk TV muhabiri Umut Taştan'ın aktardıklarına göre başkan vekili seçimi için gazeteciler belediye binasına alınmıyor. Yetkililer, sadece ajansların içeri alınacağını ifade etti. Öte yandan halkın da Sinem Dedetaş ve başkan vekiline destek için bina önünde toplandıkları görüldü.
Vatandaşların 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' ve 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganları attıkları duyuldu.
Umut Taştan, YENİ Partili Suat Özçağdaş'ın da seçim için belediyeye geldiğini duyurdu.
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Saat 09.00'da başlayacak seçim öncesinde belediye binası önünde güvenlik önlemleri alındı. Bina çevresi bariyerlerle çevrildi. Görüntü: Hanifi Bayar