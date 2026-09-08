Üsküdar'da başkan vekili için seçim günü: İşte yaşanan gelişmeler

Halk TV muhabiri Umut Taştan'ın aktardıklarına göre başkan vekili seçimi için gazeteciler belediye binasına alınmıyor. Yetkililer, sadece ajansların içeri alınacağını ifade etti. Öte yandan halkın da Sinem Dedetaş ve başkan vekiline destek için bina önünde toplandıkları görüldü.

Vatandaşların 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' ve 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganları attıkları duyuldu.



Umut Taştan, YENİ Partili Suat Özçağdaş'ın da seçim için belediyeye geldiğini duyurdu.