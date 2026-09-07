İBB davasında 2. celsenin 12. günü: Tutuksuz sanıkların savunmaları dinlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının ikinci celsesinde 11. gün geride kaldı. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülen davada, bugün tutuksuz sanıklar savunmalarına devam edecek.

İMAMOĞLU: MİLLET ŞAHİDİMDİR

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü davanın ikinci celsesinde 11. günün en önemli gündemlerinden biri İmamoğlu'nun tahliye talebi oldu. İmamoğlu, davaya ve hakkındaki suçlamalara ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

İmamoğlu, "Bu davanın millet şahididir. Bu hukuksuzluk... hukuksuzlukların şahidi millettir. Bize yapılanların şahidi milletimdir. Millet şahidimdir!" ifadelerini kullandı.

Mücadelesini sürdüreceğini belirten İmamoğlu, "Cumhuriyet, demokrasi, adalet için bedeli hayatım da olsa sonuna kadar mücadele edecek bir Ekrem İmamoğlu buradadır. Ben bu iddianameyi yazanları yargılamaya burada devam edeceğim" dedi.

İKİ KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

11. günde, İmamoğlu'nun sözlerini tamamlamasının ardından savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise iki sanık hakkında tahliye kararı verdi. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile iş insanı Serkan Öztürk, ileri yaş ve sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

Duruşmanın bugün başlayacak 12. gününde ise tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun da bugün savunma yapması bekleniyor.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinde yaşananları anbean aktarıyor...