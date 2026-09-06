Fenerbahçe derbi mağlubiyeti sonrası acı haberi duyurdu: Başımız sağ olsun

Süper Lig'de sezonun ilk derbi heyecanında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada konuk ekip Beşiktaş, Rıdvan ve Vlahovic'in kaydettiği gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi Fenerbahçe'nin tek golü ise Skriniar'dan geldi.

Saha içerisindeki mağlubiyetin yanı sıra, mücadele sırasında tribünlerde de acı bir olay yaşandı. Maçı statta takip eden sarı-lacivertli taraftar Yaşar Gerçek, karşılaşma esnasında kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan taraftarın vefatı camiada büyük bir üzüntüye neden oldu.

Fenerbahçe maç sonu acı haberi bu şekilde paylaştı:

"Karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Yaşar Gerçek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Yaşar Gerçek’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."