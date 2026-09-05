Dünyanın sonu geldiğinde sadece bu 7 ülke ayakta kalacak!

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KÜRESEL FELAKETTE AŞILAMAYAN KALE: AVUSTRALYA

Avustralya kişi başı günlük 16 bin 69 kilokalori gıda üretim kapasitesi ve devasa coğrafi izolasyonuyla listelerin en başında yer alıyor. Ülkenin özellikle Tazmanya bölgesi gıda güvenliği açısından sığınak niteliği taşıyor. Ancak ülke topraklarının çoğunun mera olması ve ABD ile yapılan askeri ittifaklar nükleer hedef olma riskini beraberinde getiriyor.