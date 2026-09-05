Dünyanın sonu geldiğinde sadece bu 7 ülke ayakta kalacak!
Notre Dame Üniversitesi'nin araştırması, olası bir nükleer kış veya küresel felakette hayatta kalabilecek 7 ada ülkesini ortaya koydu. Güneş ışığının azaldığı senaryolarda gıda üretimi ve izolasyon krizdeki en büyük güvence olarak belirlendi.
Notre Dame Üniversitesi tarafından hazırlanan ND-GAIN İndeksi ile uluslararası bilim dergisi Risk Analysis verileri, nükleer kış veya küresel sistemik çöküş senaryolarında toplum yapısını koruyabilecek 7 ülkeyi saptadı.
Bilim insanları; ülkelerin altyapı gücü, sağlık sistemi ve siyasi istikrarının yanı sıra kişi başı günlük 2 bin 200 kilokalori gıda ihtiyacını esas alan simülasyonlarla güneş ışığının azaldığı felaketlerde hayatta kalabilecek en dirençli coğrafyaları belirledi.
KÜRESEL FELAKETTE AŞILAMAYAN KALE: AVUSTRALYA
Avustralya kişi başı günlük 16 bin 69 kilokalori gıda üretim kapasitesi ve devasa coğrafi izolasyonuyla listelerin en başında yer alıyor. Ülkenin özellikle Tazmanya bölgesi gıda güvenliği açısından sığınak niteliği taşıyor. Ancak ülke topraklarının çoğunun mera olması ve ABD ile yapılan askeri ittifaklar nükleer hedef olma riskini beraberinde getiriyor.
GIDA DEVİ YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda sadece süt ürünleriyle bile ülke nüfusunun ihtiyacını yüzde 132 oranında karşılama kapasitesine sahip. Yüksek kalorili gıda üretimine rağmen 2022 yılında tek petrol rafinerisini kapatan ülke, işlenmiş yakıtta tamamen dışa bağımlı kalıyor. Uzman Nick Wilson, ülkenin sahte bir güvenlik hissine kapılmaması gerektiğini belirterek yedek parça ve tarım ilacı eksikliğinin üretimi durdurabileceğini vurguluyor.
KENDİNE YETEN İZLANDA
İzlanda coğrafi izolasyonu ve zengin jeotermal enerji kaynaklarıyla küresel krizlerde tam bağımsızlık imkanı sunuyor. Ülke 2021 uyum indeksinde 1.2 puan alarak listenin üst sıralarında kendine yer buluyor. Zengin balıkçılık kaynakları ve jeotermal seracılık sayesinde nükleer kış şartlarında bile gıda temin edebiliyor.
DİRENÇLİ İRLANDA
İrlanda güçlü tarımsal altyapısı ve etrafını saran deniz ekosistemi sayesinde gıda krizlerine karşı yüksek direnç gösteriyor. Ülkenin ılıman ada iklimi tarımsal sürekliliği desteklerken, küresel ticaret ağları koptuğunda yerel kaynaklarıyla nüfusunu besleyebilme potansiyeli taşıyor. Yine de gübre ve yakıt ithalatındaki olası kesintiler ülkeye en büyük tehdidi oluşturuyor.
YOĞUN NÜFUSA RAĞMEN BİRLEŞİK KRALLIK
Birleşik Krallık gelişmiş sanayisi, altyapısı ve yüksek teknolojik imkanlarıyla felaket senaryolarında öne çıkıyor. Ülke 2021 indeksinde 1 puan alarak en dayanıklı sistemlerden biri olarak tanımlanıyor. Ancak yüksek nüfusu ve dışarıdan gıda ithalatına olan kırılgan bağımlılığı, uzun süreli bir kapanmada açlık riskini tırmandırıyor.
PASİFİK'İN DOĞAL SIĞINAĞI VANUATU
Vanuatu modern endüstriyel karmaşadan uzak yapısı ve geleneksel tarım yöntemleriyle küresel sistemik çökmelerden en az etkilenecek bölgeler arasında duruyor. Ülke nüfusu dış girdilere ihtiyaç duymadan yerel balıkçılık ve geleneksel tarımla beslenebiliyor. Sanayileşmenin azlığı, küresel tedarik zincirlerinin kopması durumunda ada için bir avantaja dönüşüyor.
KENDİ KENDİNE YETEN SOLOMON ADALARI
Solomon Adaları tropikal iklimi, zengin denizel kaynakları ve krizlerden etkilenmeyen yerel gıda ağıyla listeyi tamamlıyor. Dış enerjiden izolasyonu yüksek olan ada, karmaşık teknolojik altyapılara bağımlı olmadığı için küresel sistem yıkılsa dahi üretimini sürdürebiliyor.