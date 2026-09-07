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Halk TV Yaşam Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu

Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu

Türk mutfağının vazgeçilmezi börek, dünya genelinde de damakları fethetmeye devam ediyor. Dünyanın en iyi 10 böreğinin belirlendiği listeye Türkiye'nin klasikleri damgasını vurdu!

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Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu - Fotoğraf: 1
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Türk mutfağının en geniş ailelerinden biri böreğin her yörede, her evde kendi tarifi, kendi ustası var. Kimi yerde sabah kahvaltısının, kimi yerde ikindi çayının, kimi yerde iftar sofrasının değişmezi olarak masada her zaman yerini alıyor.

Uluslararası yemek platformu TasteAtlas da dünyanın en iyi 10 böreğini seçerek birbirinden güzel lezzetlerimizi sıraladı. İşte gurmelere göre dünyanın en iyi 10 böreği!

Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu - Fotoğraf: 2
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10 - Tepsi Böreği

Kıymalı ve patatesli harcıyla fırında nar gibi kızaran klasik ev tipi Tepsi Böreği listenin onuncu sırasında kaldı.

Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu - Fotoğraf: 3
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9 - Su Böreği

Yapımı en çok emek isteyen kat kat hamurlu ve bol peynirli Su Böreği dokuzuncu sırada kalarak sevenlerini şaşırttı.

Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu - Fotoğraf: 4
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8 - Boşnak Mantısı

İnce açılan yufkası ve yoğurtlu sunumu ile fırından taze çıkan Boşnak Böreği listenin sekizinci sırasında yer aldı.

Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu - Fotoğraf: 5
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7 - Gül Böreği

Tek porsiyonluk gül şekliyle sunumu kolaylaştıran ıspanaklı ve peynirli Gül Böreği yedinci sıraya yerleşerek listede yerini aldı.

Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu - Fotoğraf: 6
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6 - Sigara Böreği

Çay saatlerinin ve atıştırmalık tabaklarının değişmez yıldızı olan peynirli Sigara Böreği listede altıncı sıradan kendine yer açtı.

Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu - Fotoğraf: 7
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5 - Çiğ börek

Eskişehir ile özdeşleşen sulu kıymalı harcıyla derin yağda kızartılan Kırım Tatar mirası Çiğ Börek beşinci sırada gösterildi.

Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu - Fotoğraf: 8
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4 - Kol Böreği

Kıymalı, peynirli ve patatesli çeşitleriyle her fırının baş köşesini süsleyen; bayram sabahlarının, ikram tepsilerinin, akşamüstü çayının klasik yoldaşı Kol Böreği dördüncü sırayı aldı.

Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu - Fotoğraf: 9
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3 - Boşnak Burek

Kıymalı harcı ve özel sarımıyla öne çıkan Bosna usulü Burek, Balkan kültürünün lezzetini üçüncü sıraya taşıdı. Bosna Hersek'te "burek" adı yalnızca kıymalı böreğe veriliyor. Ispanaklı börek zeljanica, peynirli börek sirnica, patateslisi börek ise krompiruša olarak anılıyor.

Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu - Fotoğraf: 10
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2 - Katmer

Gaziantep'in fıstık ve bol kaymaklı meşhur tatlısı Katmer, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olarak ikinci sırada yer buldu.

Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu - Fotoğraf: 11
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1 - Paçanga böreği

Geleneksel İstanbul mutfağının çıtır lezzeti Paçanga Böreği, bol pastırma ve kaşar peynirli harcıyla listenin zirvesine yerleşti. Sefarad Yahudi mutfağına dayanan paçanga, ülkemizin vazgeçilmez lezzetlerinden biti.

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