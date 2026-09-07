Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu
Türk mutfağının vazgeçilmezi börek, dünya genelinde de damakları fethetmeye devam ediyor. Dünyanın en iyi 10 böreğinin belirlendiği listeye Türkiye'nin klasikleri damgasını vurdu!
Türk mutfağının en geniş ailelerinden biri böreğin her yörede, her evde kendi tarifi, kendi ustası var. Kimi yerde sabah kahvaltısının, kimi yerde ikindi çayının, kimi yerde iftar sofrasının değişmezi olarak masada her zaman yerini alıyor.
Uluslararası yemek platformu TasteAtlas da dünyanın en iyi 10 böreğini seçerek birbirinden güzel lezzetlerimizi sıraladı. İşte gurmelere göre dünyanın en iyi 10 böreği!
10 - Tepsi Böreği
Kıymalı ve patatesli harcıyla fırında nar gibi kızaran klasik ev tipi Tepsi Böreği listenin onuncu sırasında kaldı.
9 - Su Böreği
Yapımı en çok emek isteyen kat kat hamurlu ve bol peynirli Su Böreği dokuzuncu sırada kalarak sevenlerini şaşırttı.
8 - Boşnak Mantısı
İnce açılan yufkası ve yoğurtlu sunumu ile fırından taze çıkan Boşnak Böreği listenin sekizinci sırasında yer aldı.
7 - Gül Böreği
Tek porsiyonluk gül şekliyle sunumu kolaylaştıran ıspanaklı ve peynirli Gül Böreği yedinci sıraya yerleşerek listede yerini aldı.
6 - Sigara Böreği
Çay saatlerinin ve atıştırmalık tabaklarının değişmez yıldızı olan peynirli Sigara Böreği listede altıncı sıradan kendine yer açtı.
5 - Çiğ börek
Eskişehir ile özdeşleşen sulu kıymalı harcıyla derin yağda kızartılan Kırım Tatar mirası Çiğ Börek beşinci sırada gösterildi.
4 - Kol Böreği
Kıymalı, peynirli ve patatesli çeşitleriyle her fırının baş köşesini süsleyen; bayram sabahlarının, ikram tepsilerinin, akşamüstü çayının klasik yoldaşı Kol Böreği dördüncü sırayı aldı.
3 - Boşnak Burek
Kıymalı harcı ve özel sarımıyla öne çıkan Bosna usulü Burek, Balkan kültürünün lezzetini üçüncü sıraya taşıdı. Bosna Hersek'te "burek" adı yalnızca kıymalı böreğe veriliyor. Ispanaklı börek zeljanica, peynirli börek sirnica, patateslisi börek ise krompiruša olarak anılıyor.
2 - Katmer
Gaziantep'in fıstık ve bol kaymaklı meşhur tatlısı Katmer, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olarak ikinci sırada yer buldu.
1 - Paçanga böreği
Geleneksel İstanbul mutfağının çıtır lezzeti Paçanga Böreği, bol pastırma ve kaşar peynirli harcıyla listenin zirvesine yerleşti. Sefarad Yahudi mutfağına dayanan paçanga, ülkemizin vazgeçilmez lezzetlerinden biti.