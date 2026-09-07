Dünyanın en iyi börekleri seçildi: Gurmeler noktayı koydu

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Türk mutfağının en geniş ailelerinden biri böreğin her yörede, her evde kendi tarifi, kendi ustası var. Kimi yerde sabah kahvaltısının, kimi yerde ikindi çayının, kimi yerde iftar sofrasının değişmezi olarak masada her zaman yerini alıyor.

Uluslararası yemek platformu TasteAtlas da dünyanın en iyi 10 böreğini seçerek birbirinden güzel lezzetlerimizi sıraladı. İşte gurmelere göre dünyanın en iyi 10 böreği!