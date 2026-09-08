Filenin Sultanları'nda Santarelli müjdeyi verdi: Melissa Vargas Ay Yıldızı öptü ve açıkladı

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Üstündağ, Melissa Vargas'ın maçtan sonra kendisine neler söylediğini de şöyle açıkladı: Winner oyuncumuz, son Milletler Ligi'nin ve Avrupa Şampiyonası'nın MVP'si seçildi Vargas. Çok mutlu, çok istiyor. Yani biliyorsunuz Sırbistan maçından önce o kadar polemikler oldu karşı tarafın koçundan ama hiç bozulmadı. Döndü yine burada Ay-Yıldızı öptü. Ben artık buralıyım diyor. Son final maçında da işte biraz böyle sarıldık falan: "Şampiyon olduk babacığım. Şampiyon olduk başkanım. En büyük Malatya" dedi orada da.