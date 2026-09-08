Filenin Sultanları'nda Santarelli müjdeyi verdi: Melissa Vargas Ay Yıldızı öptü ve açıkladı
Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda Santarelli müjdeyi verdi. Melissa Vargas, Ay Yıldızı öptü ve açıkladı.
Gururumuz Filenin Sultanları, üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Bu yaz Milletler Ligi'nde de şampiyonluğu kazanan milliler, ülkemizi sevince boğdu.
Şampiyonluğun ardından başantrenör Daniele Santarelli müjdeyi verdi. Yıldızımız Melissa Vargas ise Ay Yıldızı öptü ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a açıkladı.
Başkan Üstündağ, NTV'de katıldığı programda oyuncularımızı tek tek değerlendirdi. Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:
EDA ERDEM: Gerçek Kaptan. Gerçekten bir profesyonellik nasıl yaşanır, bir takımda liderlik nasıl yapılır? İşte o lider Eda Erdem.
MELİSSA VARGAS: Kahraman
ZEHRA GÜNEŞ: Duvar
GİZEM ÖRGE: Savunma bakanı
HANDE BALADIN: Anlatılması çok zor bu kadar tatlı ve bu kadar takımın defans yükünü çeken oyuncu
DERYA CEBECİĞLU: İstenildiğinde genç yeteneğini ortaya koyan bir yetenek
ELİF ŞAHİN: En esprili oyuncularımdan biri
İLKİN AYDIN: Liderlik özelliğini hep ön plana çıkartıyor
CANSU ÖZBAY: Pozitif enerjimiz
YAPRAK ERKEK: Hayatımda gördüğüm en naif sporculardan birisi çok harika bir sporcu
SALİHA ŞAHİN: Görev Adamı
EYLÜL AKARÇEŞME: Başkanım beni seviyor musun? Her gördüğümde de evet, her gördüğümde de seni çok seviyorum diyorum.
SİNEAD JACK KISAL: İçimizden biri
DENİZ UYANIK: İstediği zaman çok iyi ellerini içeri sokan iyi blok yapan oyuncu
DANİELE SANTARELLİ: Naif, samimi, çok çalışkan. İçimizden biri. Çok samimi duygularından dolayı çok sevdiğim bir evladım.
Üstündağ, Melissa Vargas'ın maçtan sonra kendisine neler söylediğini de şöyle açıkladı: Winner oyuncumuz, son Milletler Ligi'nin ve Avrupa Şampiyonası'nın MVP'si seçildi Vargas. Çok mutlu, çok istiyor. Yani biliyorsunuz Sırbistan maçından önce o kadar polemikler oldu karşı tarafın koçundan ama hiç bozulmadı. Döndü yine burada Ay-Yıldızı öptü. Ben artık buralıyım diyor. Son final maçında da işte biraz böyle sarıldık falan: "Şampiyon olduk babacığım. Şampiyon olduk başkanım. En büyük Malatya" dedi orada da.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli de müjdeyi verdi. Santarelli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu güzel ülkede, bu kadar güzel duygular yaşamak inanılmaz büyük bir gurur. Bu takımın bir parçası olmak, birlikte mücadele etmek ve Avrupa’nın zirvesine çıkmak çok özel.
Geriye düştüğümüz anlarda bile desteğinizi bir an olsun bırakmadığınız için teşekkürler Türkiye, Los Angeles’ta görüşürüz!"
Santarelli, böylece A Milli Takım'ın başında kalacağını ve Los Angeles Olimpiyatları'nda da görevinde olacağını açıtlamış oldu.