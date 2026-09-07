500 bin otomobil bataryası incelendi işte en dayanıklı model!

Aviloo, Sertifikalı Elektrikli Araç Bataryası Raporu'nun, bugüne kadar yapılmış en büyük bağımsız kullanılmış elektrikli araç bataryası araştırması olduğunu iddia ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Hyundai Ioniq 5 modeli, 50.000 km'den sonra %97,13 ve 100.000 km'den sonra %95,27'lik ortalama pil sağlığı seviyesiyle lider konumda yer alıyor. 150.000 km'den fazla yol kat etmiş araçlarda bile sonuç yaklaşık %92,8 civarında.

Liderin en yakın rakipleri, 50.000 km'de sırasıyla %96,56 ve %96,27 puan alan Mercedes-Benz EQA ve Hyundai Kona'dır. 100.000 km'de ise Mercedes-Benz EQA %95,01 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, Kona %94,31 puanla BMW i4'ün (%94,34) gerisinde dördüncü sıraya düşüyor.

Bu arada, InsideEVs'in çalışmanın sonuçlarıyla ilgili yayınında belirttiğine göre, 150.000 km'de EQA %93,97'lik bir skorla liderliği ele geçiriyor.

ANALİZDEN ELDE EDİLEN BİRKAÇ BULGU DİKKAT ÇEKİCİ:

İlk olarak, 20 model arasında, 50.000 km'lik kullanım sonrasında batarya sağlığı açısından %91'in altına düşen tek bir araç bile bulunmadı.

İkinci olarak, 100.000 km'de yalnızca iki modelin pil ömrü %90'ın altına düştü ve 150.000 km'lik bir mesafede pil sağlığı %86,67'ye geriledi. En kötü sonuçlar ise aynı kilometre sırasına göre sırasıyla %85,41, %80,91 ve %77,46 oldu.

Bu istatistiğe göre Renault Zoe ve Nissan Leaf ZE1 en kötü performansı gösteriyor, ancak 150.000 km'de Mini Cooper SE de onlardan çok geride kalıyor.