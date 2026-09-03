Halk TV Dünya 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor

8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor Çin’in ilk imparatoru Çin Şi Huang’ın 2 bin yıldır mühürlü duran devasa mezarı, içerdiği 100 tonu aşkın zehirli cıva ve tuzaklar nedeniyle açılamıyor. Bilim insanları, tarihi mirasa zarar vermemek için alanı uzaktan incelemeyi sürdürüyor.

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