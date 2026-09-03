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Halk TV Dünya 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor

8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor

Çin’in ilk imparatoru Çin Şi Huang’ın 2 bin yıldır mühürlü duran devasa mezarı, içerdiği 100 tonu aşkın zehirli cıva ve tuzaklar nedeniyle açılamıyor. Bilim insanları, tarihi mirasa zarar vermemek için alanı uzaktan incelemeyi sürdürüyor.

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8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor - Fotoğraf: 1
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Çin'in Şaanşi eyaletinde yer alan Xi'an şehri yakınlarındaki devasa anıt mezar, barındırdığı ölümcül riskler nedeniyle arkeologlar tarafından açılamıyor.

8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor - Fotoğraf: 2
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MÖ 3. yüzyılda hüküm süren ilk imparator Çin Şi Huang'a ait bu mühürlü yapı, içerdiği 100 tonu aşkın zehirli cıva nedeniyle büyük bir tehdit saçıyor.

8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor - Fotoğraf: 3
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Tarihçi Sima Qian'ın antik kayıtlarda belirttiği üzere mezar kompleksinde, içeri girmeye çalışan davetsiz misafirleri vurmak üzere tasarlanmış otomatik tatar yayları yer alıyor.

8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor - Fotoğraf: 4
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Bununla birlikte odanın içerisinde Çin'deki dev su yollarını ve nehirleri simüle eden 100 tonluk devasa cıva kanallarının aktığı tahmin ediliyor.

8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor - Fotoğraf: 5
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Arkeologların kazı yapmaktan çekinmesinin tek sebebi zehirli gazlar ve ölümcül tuzaklar değil.

8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor - Fotoğraf: 6
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1974 yılında keşfedilen 8 bin kişilik Toprak Askerler ordusunun renkli zırhları, dış havadaki oksijenle temas eder etmez kısa sürede solup yok olmuştu.

8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor - Fotoğraf: 7
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Yetkililer, benzer bir tarihi felaketin imparatorun el değmemiş ana mezar odasında da yaşanmasından derin endişe duyuyor.

8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor - Fotoğraf: 8
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Bilim insanları bu nedenle yapıyı açmak yerine çevresinde tahribatsız inceleme teknikleri kullanmayı sürdürüyor.

8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor - Fotoğraf: 9
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Altı rakip krallığı fethederek Çin'i birleştiren ve Çin Seddi ile 32 kilometrelik Lingqu Kanalı'nı inşa ettiren Çin Şi Huang, hayatı boyunca saplantılı bir ölümsüzlük arzusu taşıyordu.

8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor - Fotoğraf: 10
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Büyücülerin tavsiyesiyle ölümsüzlük iksiri adı altında cıva bazlı maddeler tüketen imparator, 49 yaşında hayatını kaybetti.

8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor - Fotoğraf: 11
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MÖ 247 yılında tahta çıkan hükümdarın devasa anıt mezarı, 700 bin işçinin çalışmasıyla tam 38 yılda tamamlanabilmişti.

8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor - Fotoğraf: 12
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İmparatorun MÖ 208 yılında tamamlanan bu görkemli mezara gömülmesinin ardından kurduğu imparatorluk da kısa süre içinde çöktü.

8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor - Fotoğraf: 13
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Tam 2 bin yıldır el değmeden bekleyen devasa yapı, koruma teknolojileri gelişene kadar mühürlü kalmaya devam edecek.

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