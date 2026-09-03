8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimse giremiyor
Çin’in ilk imparatoru Çin Şi Huang’ın 2 bin yıldır mühürlü duran devasa mezarı, içerdiği 100 tonu aşkın zehirli cıva ve tuzaklar nedeniyle açılamıyor. Bilim insanları, tarihi mirasa zarar vermemek için alanı uzaktan incelemeyi sürdürüyor.
Çin'in Şaanşi eyaletinde yer alan Xi'an şehri yakınlarındaki devasa anıt mezar, barındırdığı ölümcül riskler nedeniyle arkeologlar tarafından açılamıyor.
MÖ 3. yüzyılda hüküm süren ilk imparator Çin Şi Huang'a ait bu mühürlü yapı, içerdiği 100 tonu aşkın zehirli cıva nedeniyle büyük bir tehdit saçıyor.
Tarihçi Sima Qian'ın antik kayıtlarda belirttiği üzere mezar kompleksinde, içeri girmeye çalışan davetsiz misafirleri vurmak üzere tasarlanmış otomatik tatar yayları yer alıyor.
Bununla birlikte odanın içerisinde Çin'deki dev su yollarını ve nehirleri simüle eden 100 tonluk devasa cıva kanallarının aktığı tahmin ediliyor.
Arkeologların kazı yapmaktan çekinmesinin tek sebebi zehirli gazlar ve ölümcül tuzaklar değil.
1974 yılında keşfedilen 8 bin kişilik Toprak Askerler ordusunun renkli zırhları, dış havadaki oksijenle temas eder etmez kısa sürede solup yok olmuştu.
Yetkililer, benzer bir tarihi felaketin imparatorun el değmemiş ana mezar odasında da yaşanmasından derin endişe duyuyor.
Bilim insanları bu nedenle yapıyı açmak yerine çevresinde tahribatsız inceleme teknikleri kullanmayı sürdürüyor.
Altı rakip krallığı fethederek Çin'i birleştiren ve Çin Seddi ile 32 kilometrelik Lingqu Kanalı'nı inşa ettiren Çin Şi Huang, hayatı boyunca saplantılı bir ölümsüzlük arzusu taşıyordu.
Büyücülerin tavsiyesiyle ölümsüzlük iksiri adı altında cıva bazlı maddeler tüketen imparator, 49 yaşında hayatını kaybetti.
MÖ 247 yılında tahta çıkan hükümdarın devasa anıt mezarı, 700 bin işçinin çalışmasıyla tam 38 yılda tamamlanabilmişti.
İmparatorun MÖ 208 yılında tamamlanan bu görkemli mezara gömülmesinin ardından kurduğu imparatorluk da kısa süre içinde çöktü.
Tam 2 bin yıldır el değmeden bekleyen devasa yapı, koruma teknolojileri gelişene kadar mühürlü kalmaya devam edecek.