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Halk TV Spor 4 haftada 3. galibiyetini aldı Galatasaray'a mesaj yolladı

4 haftada 3. galibiyetini aldı Galatasaray'a mesaj yolladı

Kocaelispor, Samsunspor'u yenerek 4 haftada 3. galibiyetini aldı. Teknik direktör Selçuk İnan, Galatasaray'a mesaj yolladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
4 haftada 3. galibiyetini aldı Galatasaray'a mesaj yolladı

Kocaelispor, kendi sahasında Samsunspor'u 1-0 yenerek 4 haftada 3. galibiyetini aldı ve averajla ligde üçüncü sıraya yükseldi. Teknik direktör Selçuk İnan, maçtan sonra Galatasaray'a mesaj yolladı.

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Düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, şu ifadeleri kullandı:
"Oyun gücü yüksek ve sahada net bir duruşu olan takıma karşı oynadık. Yetenekli oyunculara karşı doğru durmak, doğru mücadele etmek, en az onlar kadar mücadele etmek önemliydi. Bunları oyuncularımızla paylaştık. Fazlasıyla mücadele ettiler, efor sarf ettiler. Çok zor bir maçı kazanmasını bildiler. En çok onlar hak etti, o yüzden tebrik ediyorum. Kazandığımız için de mutluyum.
Gerçekten ligimiz çok zor. Ama en nihayetinde bu işin zor ve meşakkatli bir yol olduğunu biliyorum. Lig, çok uzun bir maraton. Biz kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak, toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Nihayetinde hep beraber nasıl bir yolda ilerleyeceğimize şahit olacağız."

"GALATASARAY MAÇI DUYGUSAL OLACAK"

Galatasaray maçının kendisi için özel ve duygusal bir karşılaşma olacağını ifade eden İnan, "Takdir edersiniz ki çok önemli ve güzel yıllarım orada geçti. O yüzden benim için yine bundan öncekiler gibi duygusal bir maç olacak. Biz çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz. İnşallah da puan ya da puanlar alıp oradan döneriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kocaelispor Selçuk İnan Galatasaray Samsunspor
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