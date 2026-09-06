İtalya’da başladı Türkiye'de sürüyor: İşte Skriniar Vlahovic düellosunun perde arkası

Sedat Kaya - halktv.comtr

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasında yaşanan sert mücadele gecenin dikkat çeken düellolarından biriydi. İki oyuncu sık sık karşı karşıya geldi, omuz omuza mücadele etti, zaman zaman tansiyon yükseldi. İkili arasında sürekli gerilim vardı.

Aslında iki futbolcu birbirine hiç yabancı değil. Aralarındaki futbol rekabetinin geçmişi Serie A’ya ve unutulmayacak birkaç maça kadar uzanıyor.

İLK BÜYÜK DARBE VLAHOVIC'TEN

Tarih 15 Aralık 2019.

Fiorentina, Inter’i Floransa’da ağırlıyordu. Skriniar, Antonio Conte’nin savunmasının değişmezlerinden biriydi. Vlahovic ise henüz 19 yaşında, Avrupa futbolunda adını yeni yeni duyurmaya başlayan bir santrfordu.

Inter 1-0 öndeydi. Vlahovic 59. dakikada oyuna girdi.

Dakikalar 92’yi gösterdiğinde genç Sırp kendi yarı sahasına yakın bir noktadan aldığı topla sol taraftan fırladı. Önünde Skriniar vardı. Vlahovic süratiyle Slovak stoperi geçti, ceza sahasına yaklaştı ve sol ayağıyla uzak köşeye müthiş vurdu.

1-1.

Inter’in kendi maç raporunda bile gol anlatılırken Vlahovic’in Skriniar’ı süratiyle geçtiği özellikle belirtiliyordu.

Genç Vlahovic, Avrupa’ya kendisini tanıtırken o gecenin fotoğrafında karşısında Skriniar vardı.

ÜÇ YIL SONRA ROLLER DEĞİŞTİ

Sonra Vlahovic büyüdü.

Fiorentina’da attığı goller onu Juventus’a taşıdı. 2022’nin başında artık İtalya’nın en pahalı ve en çok konuşulan santrforlarından biriydi.

3 Nisan 2022’de Juventus ile Inter karşılaştığında bu kez Skriniar’ın önünde 19 yaşındaki delikanlı değil, Juventus’un yeni golcüsü vardı.

Ama gecenin kazananı Skriniar oldu.

Inter, Juventus’u Torino’da 1-0 yenerken Skriniar savunmanın merkezinde Vlahović’in karşısına dikildi. Vlahovic bir kez kurtulup önemli bir fırsat yakaladı ancak şutunu dışarı gönderdi. Gecenin geri kalanında Slovak savunmacı rakibine nefes aldırmadı.

Sky ıtalya, Skriniar’a 7 vererek maçın en iyisi seçerken Vlahovic 5,5’ta kaldı. La Gazzetta dello Sport ertesi gün Skriniar’ın Vlahovic’i etkisiz hale getirdiğini yazdı.

Daha çarpıcısı Inter taraftarlarının oylamasıydı.

Skriniar oyların yüzde 74,9’unu alarak maçın adamı seçildi. Inter’in resmi değerlendirmesinde de “Skriniar-Vlahovic düellosu” karşılaşmanın temel hikayelerinden biri olarak gösterildi.

Floransa’da Vlahovic’in kazandığı hesap, Torino’da Skriniar’a dönmüştü.

SONRA BİR FİNALDE KARŞILAŞTILAR

Bir ay sonra yolları bu kez kupada kesişti.

11 Mayıs 2022’de Roma Olimpiyat Stadı’nda Juventus ile Inter, İtalya Kupası finaline çıktı.

Skriniar Inter savunmasındaydı, Vlahovic Juventus hücumunda.

Ve bu kez Vlahovic golünü attı.

Juventus ikinci yarının hemen başında 2-1 öne geçerken ikinci gol Vlahovic’ten geldi. Ancak gece sonunda gülen yine Skriniar’ın takımıydı. Inter maçı uzatmalarda 4-2 kazanarak kupayı kaldırdı.

Yani onların İtalya hikâyesinde her şey var:

Vlahovic’in Skriniar’ı geçip 92’de attığı unutulmaz gol...

Skriniar’ın üç yıl sonra Torino’da Vlahovic’e neredeyse nefes aldırmadığı İtalya derbisi...

Ve Vlahovic’in gol attığı ama kupayı Skriniar’ın kaldırdığı İtalya Kupası finali.

Yıllar sonra kader ikisini İstanbul’da yeniden karşı karşıya getirdi.

Biri Fenerbahçe’nin savunmasının patronu, diğeri Beşiktaş’ın gol umudu olarak...

Kadıköy’deki sertlik belki de bu yüzden sadece bir derbinin yarattığı gerilim değildi. Karşılarında birbirlerinin oyununu, gücünü ve inadını çok iyi bilen iki eski Serie A rakibi vardı.

İtalya’da açılan defter henüz kapanmadı.

Sadece adres değiştirdi.