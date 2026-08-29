Ev kedisinin az bilinen akrabaları: Doğanın en sıra dışı 25 kedisi yetenekleriyle herkesi şaşırtıyor
Bilim dünyasında dahi gizemini koruyan bu 25 yabani kedi türü, doğanın en şaşırtıcı yeteneklerine sahip. Son derece nadir görülen bu türleri sadece çok az insan biliyor.
Dünyadaki tüm leopar alt türlerinin en irisi olan Anadolu parsı, Çatalhöyük'te bulunan 8 bin yıllık kabartmalarda bile tasvir edilmiştir.
Batı ve Orta Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında yaşayan Afrika altın kedisi, öylesine gizli bir hayat sürüyor ki türün doğal ortamında ancak 2002 yılında çekilebildi.
And Dağları'nın 3 bin metre üzerindeki kayalıklarında yaşayan And dağ kedisi, yerli Aymara ve Kecuva halkları tarafından bereket simgesi olarak kutsal sayılır ve doğada bin 500'den az bireyi kalmıştır.
Güneydoğu Asya'nın yoğun ormanlarında yaşayan Asya altın kedisi, bireyden bireye altın sarısından grimsi maviye ve hatta tamamen siyaha kadar değişen olağanüstü geniş bir renk çeşitliliğine sahiptir.
Avrupa ve Asya'da yayılan Avrasya vaşağı, Türkiye'nin de endemik türlerinden biri olup Anadolu ormanlarında sessizce yaşar ve patilerindeki geniş tüy yastıkçıkları sayesinde karda batmadan yürür.
Güneydoğu Asya'nın bataklıklarında avlanan balıkçı kedi, parmak aralarındaki perdeler sayesinde su altına dalıp balık avlayabilen, köpek gibi havlayan ve neredeyse su geçirmeyen bir kürke sahip olan tek kedi türüdür.
Yalnızca Borneo adasına özgü olan ada kedisi, kedi ailesinin en gizemli üyesidir. Bu türün canlıyken ilk fotoğrafı ancak 1998'de çekilebildi.
Güneydoğu Asya yağmur ormanlarında yaşayan bulutlu leopar, vücut boyutuna oranla yaşayan kediler arasındaki en uzun köpek dişlerine sahiptir ve çenelerini 100 dereceye kadar açabilir. Bu özellikleriyle nesli tükenmiş kılıç dişli kedilere benzetilir.
Yalnızca Çin'e özgü olan bu kedi türü ilk kez 2007 yılında bilimsel olarak tanımlandı. dünyanın en az araştırılmış kedi türlerinden biri sayılan Çin dağ kedisi, Tibet platosunun yüksek çayırlarında yaşar.
Güney Amerika'nın pampalarında ve And Dağı'nın eteklerinde yaşayan Geoffroy kedisi, arka ayakları üzerinde tamamen dik durarak çevresini tarayabilen nadir kedi türlerinden biridir ve yüzmeyi çok sever.
Japonya'nın Okinawa eyaletindeki Iriomote adasına özgü olan Iriomote kedisi, yalnızca 290 kilometrekarelik bir alanda yaşar ve doğada yaklaşık 100 bireyle dünyanın en kısıtlı yaşam alanına sahip kedi türüdür.
Orta ve Güney Amerika'da yaşayan jaguarundi, beneksiz ve çizgisiz düz renk kürkü ve uzun ince gövdesiyle bir su samuruna benzediği için 'su samuru kedisi' olarak da bilinir ve diğer kedilerin aksine gündüz aktiftir.
Himalayalar'dan Orta Asya'ya kadar uzanan bir bölgede yaşayan kar leoparı, 6 bin metre yükseklikteki kayalıklarda tek sıçrayışla 15 metreye kadar uzağa atlayabilir. Ürkütücü duruşuna rağmen büyük kediler ailesinin diğer üyelerinin aksine kükreme yeteneğinden yoksundur.
Türkiye'nin endemik türlerinden olan karakulak bilimsel adını da (Caracal) Türkçe'den alır. Tek sıçrayışta 3 metre yüksekliğe ulaşarak havadaki kuşları yakalayabilir
Kuzey Afrika ve Orta Asya çöllerinde yaşayan kum kedisi, kediler ailesinin tek gerçek çöl sakini olarak hayatı boyunca hiç su içmeden yalnızca avından aldığı sıvıyla yaşayabilir.
Orta Asya bozkırlarında yaşayan manul (pallas kedisi), tüm kedi türleri arasında en yoğun kürke sahip olan türdür ve eksi 50 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda hayatta kalabilir.
Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşayan margay, ayak bileklerini 180 derece döndürerek ağaç gövdelerinden baş aşağı inebilen tek kedidir ve avını çekmek için maymun seslerini taklit eder.
Güneydoğu Asya ormanlarında yaşayan mermer kedi, küçük bedeniyle orantısız biçimde uzun ve kalın kuyruğuyla ağaçlarda benzersiz bir dengeyle dolaşabilir.
Meksika'dan Arjantin'e kadar geniş bir alanda yaşayan oselot, gece avlanırken gözlerinin arkasındaki yansıtıcı tabaka sayesinde en az ışıkta bile mükemmel görebilir ve bir gecede 13 kilometreye kadar yol kat eder.
Güney Amerika'nın geniş otlaklarında ve And eteklerinde yaşayan pampas kedisi, 2 bin 500'den 5 bin metreye kadar farklı yüksekliklere uyum sağlayabilen olağanüstü bir irtifa toleransına sahiptir.
Hindistan ve Sri Lanka'ya özgü pas benekli kedi, 0,9 ila 1,6 kilogramla dünyanın en küçük yabani kedisi unvanını taşır ve boyu bir ev kedisinin neredeyse yarısı kadardır.
Afrika savanlarında yaşayan serval, vücut boyutuna oranla tüm kediler arasındaki en uzun bacaklara sahiptir ve 3 metre yüksekliğe sıçrayarak kuşları havada kapabilir.
Afrika'nın en küçük kedisi olan siyah ayaklı kedi yalnızca 1-2,5 kilogram ağırlığındadır ama avlarının yüzde 60'ını yakalayarak tüm kedi türleri arasında en yüksek av başarı oranına sahiptir.
Yalnızca Borneo ve Sumatra adalarında yaşayan Sunda bulutlu leoparının bugün dünyada tahminen 4 bin 500'den az bireyi kaldı.
Sumatra, Borneo ve Malezya yarımadasında yaşayan yassı başlı kedi, geriye dönük sivri dişleriyle kaygan balık ve kurbağa avlamaya uyum sağlamış yarı sucul bir avcıdır ve dünyada tahminen yalnızca 2 bin 500 bireyi kalmıştır.