Filenin Sultanları İtalya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda? Santarelli'den önemli uyarı

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"Olağanüstü bir VNL geçirdik ve dengeyi bulduk. 4 numaralardaki oyuncularımız ve orta oyuncularımız çok önemli işler yaptı. Eda Erdem başlangıçta bizimle değildi, daha sonra onu yeniden takıma kazandırdık. Fiziksel sorunlar yaşadık ve kadroda değişiklikler yaptık. Bugün Vargas ikinci sette hücumda yüzde 8 ile oynadı ama buna rağmen o seti kazandık. Dolayısıyla bizim yaptığımız iş sadece Vargas'tan ibaret değil. Onun hücum ettiği top sayısını diğer oyuncularınkiyle karşılaştırırsak, bizim tek bir oyuncuya bağımlı olduğumuzun söylenmesini garipsiyorum. Başka yerlerde ise daha fazla top alan oyuncu sadece övülüyor."