Filenin Sultanları İtalya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda? Santarelli'den önemli uyarı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda final maçına çıkıyor. Türkiye-İtalya saat kaçta, hangi kanalda? Santarelli'den önemli uyarı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Milliler, üstün oynadıkları maçı 25-20, 25-19, 25-20'lik setlerle kazandı.
Millilerin rakibi yarı finalde Polonya'yı yenen İtalya oldu. Türkiye-İtalya maçı saat kaçta hangi kanalda?
Dev maç öncesi A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli'den flaş açıklamalar ve önemli bir uyarı geldi. Santarelli şunları söyledi:
"Kendi değerimizi biliyoruz ve neler yaptığımızın farkındayız ancak bugün olduğu gibi hücum ederek bir final oynamak riskli olur. Böyle hücum edersek diğer bütün temel unsurlarda olağanüstü bir iş çıkarmamız gerekir ve muhtemelen finalde işler bugün olduğu gibi gitmeyebilir. Hücumda daha iyi olmak zorundayız."
"İtalya'nın sadece İsveç karşısındaki maçını yeniden izlemem gerekiyor. Geri kalan bütün maçlarını zaten analiz ettim. Herkes benim bilerek bir maç kaybetmek istediğimi söylüyor ama ben İtalya'nın bütün maçlarını zaten incelemiştim çünkü onlarla karşılaşabileceğimize inanıyordum."
"Finali kazanırsak inanılmaz bir şey başarmış oluruz ancak bir süredir VNL, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda yaptıklarımız sadece Vargas’ın takıma katılmasıyla açıklanamaz. İşlerin yolunda gitmesini sağlayan birçok farklı unsur var."
"Olağanüstü bir VNL geçirdik ve dengeyi bulduk. 4 numaralardaki oyuncularımız ve orta oyuncularımız çok önemli işler yaptı. Eda Erdem başlangıçta bizimle değildi, daha sonra onu yeniden takıma kazandırdık. Fiziksel sorunlar yaşadık ve kadroda değişiklikler yaptık. Bugün Vargas ikinci sette hücumda yüzde 8 ile oynadı ama buna rağmen o seti kazandık. Dolayısıyla bizim yaptığımız iş sadece Vargas'tan ibaret değil. Onun hücum ettiği top sayısını diğer oyuncularınkiyle karşılaştırırsak, bizim tek bir oyuncuya bağımlı olduğumuzun söylenmesini garipsiyorum. Başka yerlerde ise daha fazla top alan oyuncu sadece övülüyor."
"Finalde güçlü bir İtalya bekliyorum. Bütün oyuncularını tanıyorum, yıllardır onlara karşı oynuyorum ve ne kadar güçlü olduklarını biliyorum. Biz de çok güçlüyüz ancak bana göre İtalya favori olarak başlıyor. Bunu uğur ya da batıl inanç nedeniyle söylemiyorum; sadece düşündüğümü söylüyorum."
"İlk altıda çok az değişiklik yaptılar. Oyun sistemlerini değiştirdiler ancak takım aşağı yukarı aynı kaldı ve çok güçlüler. Antropova kendisi için zor bir rolü kabul ederek büyük bir fedakârlık yaptı ve çok iyi bir iş çıkarıyor. Bunu başarabileceğine inanıyordum. İtalya, yaşadığı sakatlıklara rağmen önemli alternatiflere de sahip ve son derece güçlü bir takım."
"Yaşadığımız zaferlerin keyfini çıkarmalıyız. Çünkü her zaman kazanamayız. Bence takımımla çok özel bir şey yaptık. Bir final daha kazanmak, müzemize bir kupa daha götürmek kesinlikle çok isterim. Takımla bunun için çalışıyoruz zaten. Kazansak da kaybetsek de bu yaz bizim için çok güzel bir yaz olmuş olacak. Milletler Ligi'ni kazandık. Milletler Ligi'nden sonraki süreçte de çok mutlu olduk."
Türkiye-İtalya maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı TRT 1 canlı olarak ekrana getirecek.