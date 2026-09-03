Yol yapımı sırasında 22 bin çuval altın bulundu

Otoyol projesi öncesinde yapılan sıradan bir arkeolojik inceleme, Avrupa tarihini değiştirecek devasa bir keşfe dönüştü. Çekya’nın Bohemya bölgesinde, D35 otoyolunun zemin hazırlıkları sırasında yürütülen rutin çalışmalarda, MÖ 2. yüzyıla ait görkemli bir Kelt şehri ve paha biçilmez bir altın hazinesi gün yüzüne çıkarıldı.

RUTİN İNCELEME TARİHİ KEŞFE DÖNÜŞTÜ

Avrupa genelindeki altyapı projelerinde standart bir prosedür olan inşaat öncesi arazi taraması, Hradec Králové’deki Doğu Bohemya Müzesi ekipleri tarafından yürütülüyordu. İncelemeler sırasında Ttheu adlı bir araştırmacının bulduğu altın hazinesi, alanın sıradan bir arazi olmadığını ortaya koydu.

Yapılan geniş çaplı kazılarda, La Tène (Demir Çağı) dönemine uzanan 62 dönümlük dev bir yerleşim yeri gün ışığına çıkarıldı. Yerleşimin içinde konutlar, üretim atölyeleri ve hatta dini ayinlerin yapıldığı bir tapınak kompleksinin bulunduğu tespit edildi.

22 BİN ÇUVAL DOLUSU TARİH

Aylarca süren titiz kataloglama çalışmalarının ardından arkeologlar, toplamda 22 bin çuval dolduran muazzam bir koleksiyon derledi. Doğu Bohemya Müzesi yetkilileri, bu çalışmayı "Bohemya’da şimdiye kadar gün yüzüne çıkarılan en büyük eser koleksiyonlarından biri" olarak tanımladı.

Bu alanı diğer arkeolojik sitlerden ayıran en önemli detay, yüzyıllar boyunca hiç yağmalanmadan günümüze kadar ulaşmış olması. Keşfedilen buluntular, iki bin yıl öncesine ait Kelt yaşamına ve ticaret ağlarına ışık tutuyor.

Müze tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bulunan kehribar, altın ve gümüş sikkeler ile lüks seramik üretimine dair kanıtlar; yerleşimin uzun mesafeli ticaret yollarına bağlı, bölgesel ölçekte büyük bir ticaret ve üretim merkezi olduğunu gösteriyor."