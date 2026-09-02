Son Dakika | Silivri'de batan geminin sahibi İmamoğlu Denizcilik'ten açıklama

Silivri açıklarında ALSU tankeriyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi İmamoğlu Denizcilik, gemide teknik arıza bulunmadığını savundu. Şirket, ALSU’nun seyir seferi nedeniyle kazanın yaşandığını iddia etti. Hatalı seyir seferine giren ALSU'nun kazadan önce uyarıldığını belirten İmamoğlu Denizcilik, "Buna rağmen, mevcut ilk tespitlerimiz itibarıyla M/T ALSU'nun seyir hareketleri sonucunda çatma meydana gelmiş ve gemimiz kısa süre içinde batmıştır" dedi.

Silivri açıklarında gemi kazası



Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ile gemide bulunan 10 personeli arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.



Gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı öğrenildi. pic.twitter.com/KWPIaBoRLU — Halk TV (@halktvcomtr) September 2, 2026

Silivri’nin 18 deniz mili açıklarında ALSU isimli tankerle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisinin sahibi İmamoğlu Denizcilik, kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Şirket, ilk bilgiler ve seyir kayıtlarına göre Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendi seyir hattında ilerlediğini bildirdi. Gemide teknik arıza bulunmadığını savunan şirket, kazada ALSU tankerinin seyir hareketlerini işaret etti.

"GEMİDE TEKNİK ARIZA YOK"

İmamoğlu Denizcilik’in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"2 Eylül 2026 tarihinde, şirketimiz İmamoğlu Denizcilik'e ait M/V TUĞBERK İMAMOĞLU isimli Türk bayraklı kuru yük gemimiz, İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyri sırasında Marmara Denizi'nde M/T ALSU isimli tanker ile yaşanan çatma neticesinde müessif bir deniz kazasına uğramıştır.

Kazaya ilişkin mevcut ilk bilgiler ve seyir kayıtları çerçevesinde; M/V TUĞBERK İMAMOĞLU'nun Marmara Denizi Trafik Ayırım Düzeni içerisinde kendisine tahsis edilen seyir hattında, yürürlükteki uluslararası seyir ve çatışmayı önleme kurallarına uygun şekilde seyrini sürdürdüğü, gemimizde kazaya sebebiyet verebilecek herhangi bir teknik arıza veya aksaklığın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Gemimizin kaza öncesinde seyrini veya manevra kabiliyetini etkileyebilecek herhangi bir teknik arızası bulunmamaktadır. Gemimizin gerekli yıllık klas sörveyleri usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmiş olup ilgili klas ve yasal sertifikaları geçerlidir."

"ALSU'NUN SEYİR HAREKETLERİ SONUCUNDA KAZA YAŞANDI"

Şirket, kazadan önce iki geminin kaptanları arasında telsiz görüşmesi yapıldığını belirtti. Açıklamada şöyle denildi:

"Kazadan önce gemimiz kaptanı tarafından M/T ALSU ile telsiz irtibatı kurulmuş, karşı geminin gemimizin seyir sahasına girmekte olduğu açıkça bildirilerek gerekli uyarı yapılmıştır. Buna rağmen, mevcut ilk tespitlerimiz itibarıyla M/T ALSU'nun seyir hareketleri sonucunda çatma meydana gelmiş ve gemimiz kısa süre içinde batmıştır. Gemimizin EPIRB cihazından giden sinyal neticesinde kamu birimlerimiz olaydan haberdar olarak harekete geçmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetleri başlamıştır. Akabinde ALSU geminin kaptanı da kamu birimlerini arayarak olayı bildirmiştir."

10 DENİZCİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi:

"Kazanın ardından ilgili kamu kurumları tarafından derhal başlatılan arama ve kurtarma faaliyetleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı başta olmak üzere tüm ilgili birimlerin katılımıyla devam etmektedir. Şirketimiz de arama ve kurtarma çalışmalarını yakından takip etmekte ve yetkili makamlarla tam iş birliği içinde hareket etmektedir.

Bu aşamada en büyük önceliğimiz ve temennimiz, gemimizde görev yapan 10 denizcimize bir an önce ulaşmaktır. Tüm düşüncelerimiz ve dualarımız denizcilerimiz ve kıymetli aileleriyle birliktedir."

SORUŞTURMAYA BELGE SAĞLANACAK

İmamoğlu Denizcilik, kazanın nedenini belirlemek amacıyla yürütülecek inceleme ve soruşturmalarda yetkili makamlara bilgi ve belge sunacağını açıkladı:

"Kazanın neden ve koşullarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla yürütülecek resmi inceleme ve soruşturmalara şirketimiz tarafından gerekli her türlü bilgi ve belge sağlanacaktır. Yaşadığımız bu son derece üzücü olay nedeniyle, çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin yaşamış olduğu acıyı paylaşıyor, tüm imkânlarımızla yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."